藉醫療科技展秀AI實力 台大醫院口腔癌影像快篩、手機拍照2分鐘揪病灶

台大醫院今年在2025年台灣醫療科技展，展出多項尖端醫療科技研發成果。院方指出，癌症防治領域，利用口腔癌人工智慧（AI）快篩技術，以手機拍攝口腔粘膜影像，可在2分鐘內揪出高風險病灶，準確率高達95%，有助非專科醫護人員快速判讀，推動早期口腔癌防治普及化。該院影像醫學部展出一套整合AI輔助診斷、報告系統優化及虛擬實境技術，可用於教學、介入治療及手術規畫。

除口腔癌AI分析設備外，台大院方指出，該院另有一套「肺癌AI診斷與預後平台」，整合影像體學與臨床資料，提供個人化預測與選藥建議，並可評估癌症侵襲性與轉移風險，提升精準治療效能。肝癌術後復發預測模型則結合術前臨床資料與術後病理報告，以1061筆病患資料訓練，為目前預測準確率最佳模型，有助於幫助醫師與病人討論制定個人化追蹤策略。

台大醫院「元宇宙OpVerse延展實境（XR）系統」，以數位孿生技術，打造可互動虛擬模型，醫師可透過XR頭盔直觀操作，精準定位病灶、選擇傷口位置等，進而提升胸腔鏡手術效率。

在臨床照護方面，「護理行動APP N-Portal」導入即時通訊、財產管理與AI影像判讀功能，優化護理流程與團隊協作。數位床頭卡與呼叫鈴資通整合系統，可即時顯示病人資訊與安全提示，加速訊息傳遞與急救反應，提升照護品質。「Smart PUMP智慧輸液系統」與醫院資訊系統連接，自動下載醫囑並回寫護理給藥紀錄，降低給藥錯誤風險，保障病人安全。

「台大醫院藥物基因檢測與臨床決策輔助平台」整合次世代基因定序（NGS）檢測、基因及藥物資料庫、與臨床決策輔助系統 (CDSS)，涵蓋22種關鍵藥物基因 ，可智能化開方與精準用藥，推動基因體醫學臨床應用，落實個人化治療。

台大醫院「AQ-13：新一代自閉症人工智慧篩檢與輔助診斷工具」結合臨床數據與人工智慧技術開發之精準高效的自閉症篩檢及輔助診斷工具，其篩檢準確率達 82.3%，並透過機器學習演算法篩選題項，大幅提升篩檢效率與便利性，有助自閉症早期發現、診斷及後續醫療介入。「DeepEMR病歷探索系統」導入大型語言模型（LLM）等技術，協助深度解析大量資料並且自動整理病歷。