付錢不等於安全！資深山岳安全教官揭台灣商業登山亂象

新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰，發生山難死亡，蔡姓領隊是否未盡責引發山友熱議，資深山岳安全教官江宇川指出，現行登山管理僅要求領隊或嚮導持有救護證照，加上申請程序單一，主管機關多半只要確認領隊證照，即允許上山，給了部分只想賺錢的業者可乘之機。

江宇川說，合格領隊會依照隊員人數配備嚮導，並有押後嚮導確保隊員安全，一旦有人出現高山症或受傷，能立即處理。部分遊走灰色地帶的業者，更像是高山豪華旅遊團，只以美景、美食招攬隊員，忽略登山風險。遇到隊員走不動，還有領隊竟通報消防申請空勤直升機救援，推卸責任，帶隊品質難以保障。

江宇川提醒，台灣雖是小小多山的國家，但冬季高山環境嚴苛。民眾常將登玉山視為人生必行之事，誤以為只要體力足夠就行。實際上，高山雪地結冰與複雜冰岩地形，危險程度甚至超過高緯度山區，即便是資深嚮導也需高度警戒。大多數山友缺乏雪地登山經驗，裝備不全，如冰斧、冰爪等欠缺，就貿然上山，事故數量因此激增。

過去國家公園對雪季高風險路線有明確證照與經驗要求，但現行制度僅能勸導民眾，無法強制限制，安全漏洞明顯。江宇川指出，台灣山林開放過快，民眾跳過戶外教育和訓練，只想上高山看美景，失去推廣戶外運動的精神。他直言，「山林開放很快，安全制度卻還在山腳下。所謂慎選領隊，在沒有法源前，只是把責任丟回給民眾。」

他批評，政府跨部門合作不力，運動部雖核發「山域嚮導證書」，卻無法強制商業隊伍領隊取得，觀光署也僅管理旅行社，實際帶隊的小型工作室或個人仍難以規範。「付錢不是保命符，自己的體力、裝備與技能，永遠才是唯一的安全底線。」江宇川提醒民眾，登山前應做好裝備與技能準備，不能單靠跟團保險。