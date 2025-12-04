快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

付錢不等於安全！資深山岳安全教官揭台灣商業登山亂象

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰死亡，多名搜救人員輪流將遺體揹負到排雲山莊。圖／玉管處提供
新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰死亡，多名搜救人員輪流將遺體揹負到排雲山莊。圖／玉管處提供

新北市郭姓退休校長跟團玉山後四峰，發生山難死亡，蔡姓領隊是否未盡責引發山友熱議，資深山岳安全教官江宇川指出，現行登山管理僅要求領隊或嚮導持有救護證照，加上申請程序單一，主管機關多半只要確認領隊證照，即允許上山，給了部分只想賺錢的業者可乘之機。

江宇川說，合格領隊會依照隊員人數配備嚮導，並有押後嚮導確保隊員安全，一旦有人出現高山症或受傷，能立即處理。部分遊走灰色地帶的業者，更像是高山豪華旅遊團，只以美景、美食招攬隊員，忽略登山風險。遇到隊員走不動，還有領隊竟通報消防申請空勤直升機救援，推卸責任，帶隊品質難以保障。

江宇川提醒，台灣雖是小小多山的國家，但冬季高山環境嚴苛。民眾常將登玉山視為人生必行之事，誤以為只要體力足夠就行。實際上，高山雪地結冰與複雜冰岩地形，危險程度甚至超過高緯度山區，即便是資深嚮導也需高度警戒。大多數山友缺乏雪地登山經驗，裝備不全，如冰斧、冰爪等欠缺，就貿然上山，事故數量因此激增。

過去國家公園對雪季高風險路線有明確證照與經驗要求，但現行制度僅能勸導民眾，無法強制限制，安全漏洞明顯。江宇川指出，台灣山林開放過快，民眾跳過戶外教育和訓練，只想上高山看美景，失去推廣戶外運動的精神。他直言，「山林開放很快，安全制度卻還在山腳下。所謂慎選領隊，在沒有法源前，只是把責任丟回給民眾。」

他批評，政府跨部門合作不力，運動部雖核發「山域嚮導證書」，卻無法強制商業隊伍領隊取得，觀光署也僅管理旅行社，實際帶隊的小型工作室或個人仍難以規範。「付錢不是保命符，自己的體力、裝備與技能，永遠才是唯一的安全底線。」江宇川提醒民眾，登山前應做好裝備與技能準備，不能單靠跟團保險。

江宇川呼籲，商業登山必須建立法源，明確區分業者與一般山友，仿照歐美特許營業制度，才能有效管理。他指出，冬季高山風險高、事故頻繁，若制度不改善，可能還要付出更多人命才能逐步修補漏洞。「冬季的台灣高山，比你想像的更兇惡；很多人只看到雪，卻看不到風險。」

新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰死亡，多名搜救人員輪流將遺體揹負到排雲山莊。圖／玉管處提供
新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰死亡，多名搜救人員輪流將遺體揹負到排雲山莊。圖／玉管處提供
新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰死亡，多名搜救人員輪流將遺體揹負到排雲山莊。圖／玉管處提供
新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰死亡，多名搜救人員輪流將遺體揹負到排雲山莊。圖／玉管處提供

風險 山友 跟團 玉山

延伸閱讀

退休校長登玉山後四峰失聯身亡 雪羊批6年前悲劇重演：政府長期未正視

退休校長登玉山落單不幸喪命 檢警追查領隊責任

「大屯山芒草季」還在！最新花況與登山攻略一次看，輕鬆解鎖第二大縱走與小百岳

400公尺救不回命…退休校長殞落玉山後四峰 玉管處揭4大保命關鍵

相關新聞

政院拍板4年240億增國家藥物韌性 藥品供應不足可專案進口

行政院會拍板4年期240億元「國家藥物韌性整備計畫」，衛福部長石崇良表示，我國必要藥品有64%仰賴進口，盼藉由計畫，至少...

中度磁暴持續15小時 衛星導航、無線電通訊恐短暫中斷

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天指出，今（4日）凌晨2時發生中度磁暴，預計持續時間15小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通...

付錢不等於安全！資深山岳安全教官揭台灣商業登山亂象

新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰，發生山難死亡，蔡姓領隊是否未盡責引發山友熱議，資深山岳安全教官江宇川指出，現行登山管...

B肝帶原未追蹤 免費超音波揪出8公分惡性腫瘤

1名住在岡山、帶原B肝的民眾，已數年疏於檢查，日前參加肝基會與7-11合作的免費腹部超音波，才發現肝臟右葉已有8.2公分...

藉醫療科技展秀AI實力 台大醫院口腔癌影像快篩、手機拍照2分鐘揪病灶

台大醫院今年在2025年台灣醫療科技展，展出多項尖端醫療科技研發成果。院方指出，癌症防治領域，利用口腔癌人工智慧（AI）...

醫療科技展「智慧醫療」為主軸 新光醫院展出門診聊天機器人等AI技術

2025台灣醫療科技展今天舉行，新光醫院今年以「健康韌性永續願景 智慧醫療幸福台灣」為主題，聚焦人工智慧（AI）醫療及永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。