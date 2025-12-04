醫療科技展「智慧醫療」為主軸 新光醫院展出門診聊天機器人等AI技術

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
2025台灣醫療科技展今天舉行，新光醫院今年以「健康韌性永續願景 智慧醫療幸福台灣」為主題，董事長吳東進（右四）等人出席開幕典禮。圖／新光醫院提供
2025台灣醫療科技展今天舉行，新光醫院今年以「健康韌性永續願景 智慧醫療幸福台灣」為主題，聚焦人工智慧（AI）醫療及永續發展等面向，與新光保全合作展出「智慧機器人」，可負責醫院中導引、搬運等任務，提升醫療效率，另有一套「SKH醫智棒」系統，整合並立自動化、臨床決策支援及門診聊天機器人應用，強調「醫師+AI」優化溝通效率。

新光醫院智慧癌症登錄系統，導入「臨床思維鏈」AI技術，可整合病歷與檢查數據，自動生成臨床摘要，提升醫師決策品質，並協助住院醫師教育，強化護理交班，並提升癌症登錄摘錄效率，推動智慧醫療與數據治理，落實「人機協作」。另，SKH醫智棒多項功能，可生成病歷、整理重點、分析臨床資訊，提升醫病間溝通效率，及醫療品質。

新光醫院與久和醫療合作展出精準放射治療系統「威智刀」，並與好健康生醫合作展出「智慧多專科專家會議系統」，藉臨床精準醫學應用，整合自動化流程、品質控制與數據管理，自動化基因檢測全流程，並採用FHIR通用病歷格式，確保數據安全及互通性。此外，也與英業達合作展示智慧手術室、4K影響導引手術室等，透過AI及物聯網技術，加速醫療流程創新。

新光醫院與新光保全展出多功能智慧醫療方案，展出一套「智慧機器人」，涵蓋導引、導覽、遞送、搬運與運載等功能的智能機器人。針對照護服務，照護助理、離床偵測系統與跌倒偵測系統，結合「Care U 雲端照護服務」，提供緊急通報、健康管理與長照諮詢等一站式支援。院方表示，盼藉由科技與服務緊密結合，讓病患與照護人員都能享受更安全、便利且完善的照護體驗。

新光健檢中心導入新型「AI正子斷層造影」設備，優化受檢者體驗，院方表示，這套新型檢驗設備，掃描時間可從18分鐘縮短至13分鐘，且注射劑量可從5毫居里降低至4毫居里。昕新智慧診所使用目前臨床高解析度電子式腸胃內視鏡，並採AI人工智慧及先進影像系統，讓醫師眼睛如同多了一個「電眼」，不僅協助發現瘜肉，也能辨識早期消化道癌性病變。

