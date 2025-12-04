大貨車「手握方向盤」不得逾10小時 工會批：修單一條文難改善過勞

交通部上月預告修正「汽車運輸業管理規則」第19條之2，未來大貨車駕駛每日手握方向盤開車時間不得逾10小時，每開4小時需至少休息30分鐘。臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會批評，修正單一條文難以真正改善過勞駕駛的問題，因此提出訂定安全運費、業者違規，上游業者連帶開罰、明確規範工時、官方盤點客貨運業者運能等4大訴求。

現行客運、遊覽車等營業大客車的駕車及休息時間有相關規範，交通部近期預告修法「汽車運輸業管理規則」第19條之2，將擴大納入營業大貨車，未來大貨車駕駛每天手握方向盤的開車時間不得超過10小時。駕駛若連續駕車4小時，至少需休息30分鐘。

若分次休息，每次不得少於15分鐘；若因工作性質具有連續性或碰上交通壅塞，雖可調整休息安排，但最長仍不得連續駕車超過6小時，且之後必須一次休滿45分鐘。

最快明年上半年實施，將影響約7萬7008輛營業大貨車，違反將處業者9000元以上、9萬元以下罰鍰。

臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴交通部前抗議，理事長林映辰說，2010年起汽車運輸業管理規則已增訂營業大客車駕駛勤務的工時限制，明定每日最多駕車時間不得超過10小時、連續駕車時間不得超過6小時、連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間。

林映辰表示，無論客運業或貨運業，皆處於「低底薪＋加班費」的結構性勞動困境中，駕駛除承擔高度事故風險與工作壓力外，仍須仰賴長時間勞動才能維持生計。

林映辰舉例，物流業分為大、中、小型貨車，以數量最龐大的小貨車（三噸半）為例，在南部的月收入可能僅4萬元，北部再高一點，但工作非常勞累，每月休4至6天為業內常態。

當員工認為實際付出與薪資不成比例，就不會留下，人力流失將使剩餘駕駛工作負擔更重，形成「缺人、加班、過勞、離職、更缺人」的惡性循環，光靠汽車運輸業管理規則修法無法解決這個難題。

工會提出4項訴求，包含訂定安全運費；業者違規，上游業者應連帶被開罰；明確規範工時認定及業務範圍；交通部應盤點客運、貨運業者運能，若人力無法負擔，應要求限期改善。

交通部運輸組副組長出面接受陳情，但對於各項訴求無明確回應，僅表示運費問題由簽訂雙方訂定，工時認定交由勞動部，且無法處理連帶開罰的問題，對於運能也並未打算以法規要求限期改善。