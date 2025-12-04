快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

聽新聞
0:00 / 0:00

大貨車「手握方向盤」不得逾10小時 工會批：修單一條文難改善過勞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴交通部前抗議，交通部運輸組副組長（右）出面接受陳情。圖／臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會提供
臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴交通部前抗議，交通部運輸組副組長（右）出面接受陳情。圖／臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會提供

交通部上月預告修正「汽車運輸業管理規則」第19條之2，未來大貨車駕駛每日手握方向盤開車時間不得逾10小時，每開4小時需至少休息30分鐘。臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會批評，修正單一條文難以真正改善過勞駕駛的問題，因此提出訂定安全運費、業者違規，上游業者連帶開罰、明確規範工時、官方盤點客貨運業者運能等4大訴求。

現行客運、遊覽車等營業大客車的駕車及休息時間有相關規範，交通部近期預告修法「汽車運輸業管理規則」第19條之2，將擴大納入營業大貨車，未來大貨車駕駛每天手握方向盤的開車時間不得超過10小時。駕駛若連續駕車4小時，至少需休息30分鐘。

若分次休息，每次不得少於15分鐘；若因工作性質具有連續性或碰上交通壅塞，雖可調整休息安排，但最長仍不得連續駕車超過6小時，且之後必須一次休滿45分鐘。

最快明年上半年實施，將影響約7萬7008輛營業大貨車，違反將處業者9000元以上、9萬元以下罰鍰。

臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴交通部前抗議，理事長林映辰說，2010年起汽車運輸業管理規則已增訂營業大客車駕駛勤務的工時限制，明定每日最多駕車時間不得超過10小時、連續駕車時間不得超過6小時、連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間。

林映辰表示，無論客運業或貨運業，皆處於「低底薪＋加班費」的結構性勞動困境中，駕駛除承擔高度事故風險與工作壓力外，仍須仰賴長時間勞動才能維持生計。

林映辰舉例，物流業分為大、中、小型貨車，以數量最龐大的小貨車（三噸半）為例，在南部的月收入可能僅4萬元，北部再高一點，但工作非常勞累，每月休4至6天為業內常態。

當員工認為實際付出與薪資不成比例，就不會留下，人力流失將使剩餘駕駛工作負擔更重，形成「缺人、加班、過勞、離職、更缺人」的惡性循環，光靠汽車運輸業管理規則修法無法解決這個難題。

工會提出4項訴求，包含訂定安全運費；業者違規，上游業者應連帶被開罰；明確規範工時認定及業務範圍；交通部應盤點客運、貨運業者運能，若人力無法負擔，應要求限期改善。

交通部運輸組副組長出面接受陳情，但對於各項訴求無明確回應，僅表示運費問題由簽訂雙方訂定，工時認定交由勞動部，且無法處理連帶開罰的問題，對於運能也並未打算以法規要求限期改善。

工會呼籲，交通部應正視基層實務上遇到的問題，並應介入處理，而非修法作秀毫無實質幫助，並呼籲基層司機盡速加入工會，以捍衛自身權益。

臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴交通部前抗議，認為修正單一條文難以真正改善過勞駕駛的問題。圖／臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會提供
臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴交通部前抗議，認為修正單一條文難以真正改善過勞駕駛的問題。圖／臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會提供

交通部 工時 開罰 加班費 過勞 勞動部

延伸閱讀

外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

大貨車駕車時數擬納管 工會提安全運費等4訴求

擺脫「行人地獄」有進展？死亡數減少但仍未達減7%目標

台中騎車與大貨車路口同步右轉…下一秒女騎士頭部輾爆慘死

相關新聞

大貨車「手握方向盤」不得逾10小時 工會批：修單一條文難改善過勞

交通部上月預告修正「汽車運輸業管理規則」第19條之2，未來大貨車駕駛每日手握方向盤開車時間不得逾10小時，每開4小時需至...

零下2.7度…玉山現低溫結冰 玉管處示警登頂前400公尺最危險

東北季風挾帶水氣，玉山今天清晨再現低溫，主峰下探零下2.7度，多處步道結冰濕滑。玉管處針對高山路況連續發布警示，提醒山友...

新一波國旅補助「生日住宿金」！明年起每月抽千人 每人補助1200元

交通部明年將推出新一波國旅補助，鎖定平日出遊族與生日旅客，其中「平日住宿優惠」採兩晚分級補助，第一晚800元、第二晚加碼...

塑膠微粒增失智、心血管風險 台大研究曝：人體每日糞便至少含8千顆

近年國際研究陸續證實，塑膠微粒與失智症、心血管疾病相關，但這類相關性研究，缺乏因果實證。台大公衛學院環科所教授鄭尊仁最新...

9-10月期統一發票11人中千萬特別獎 幸運兒是你嗎？

財政部賦稅署統計，9-10月期統一發票1000萬元特別獎為11張，200萬元特獎有18張中獎。官員指出，領獎期間自12月...

醫療科技展「智慧醫療」為主軸 新光醫院展出門診聊天機器人等AI技術

2025台灣醫療科技展今天舉行，新光醫院今年以「健康韌性永續願景 智慧醫療幸福台灣」為主題，聚焦人工智慧（AI）醫療及永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。