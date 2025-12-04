快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

聽新聞
0:00 / 0:00

不必遠道求醫 嘉基「正前開微創人工髖關節手術」突破200例　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破 200例。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破 200例。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院今天上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破200例，自2018年導入以來，不僅手術量穩定提升，更成功完成多例雙側髖關節一次性置換，展現成熟技術能量，讓雲嘉地區民眾不必北上求醫，就可接受國際主流的微創髖關節治療。

82歲陳姓患者現身記者會分享術後成果。他因髖關節退化長期疼痛，行走倚賴拐杖，更被迫停止運動，因擔心手術風險遲遲未治療。經骨科醫師蔡廷謙評估後接受正前開微創手術，術後當天即可下床，2周便重返球場，恢復狀況理想。

蔡廷謙指出，正前開手術利用髖關節前方自然肌肉間隙進入，可降低組織損傷、減少出血與疼痛，復原期短、脫臼風險更低，並能在術中使用X光導航確認假體位置，降低長短腳等併發症。此技術已為美國、歐洲的主流髖關節置換方式，因精準、安全、恢復快而受重視。他表示，嘉基手術團隊多年訓練與經驗累積，已能穩定操作此微創技術，雙側一次置換案例恢復速度與功能改善表現尤其亮眼。

嘉基副院長楊正三說，突破200例具指標性意義，代表院方在微創骨科發展上的重要里程碑，也為雲嘉地區患者帶來更友善醫療選擇。未來將持續引進國際趨勢，提供更安全高效的治療。醫療團隊提醒，若長期有髖部疼痛、活動受限或下肢長度不一等症狀，應及早就醫；透過精準微創手術與完善復健，多數患者能在短期內恢復行動能力、擺脫疼痛困擾。

嘉義基督教醫院上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破 200例。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破 200例。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破 200例。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破 200例。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破 200例。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破 200例。圖／嘉義基督教醫院提供

微創手術

延伸閱讀

輔導認證取代評鑑 醫美手術嚴管修法放軟？石崇良：將制定一定標準

嘉基獲台南宮廟捐可攜式X光機 提升照護偏遠醫療

台南玉皇宮捐可攜式X光機 助嘉基強化偏鄉急症與居家醫療

陽明交大醫院醫療科技展發表智慧精準醫療成果 提供醫學中心級服務

相關新聞

大貨車「手握方向盤」不得逾10小時 工會批：修單一條文難改善過勞

交通部上月預告修正「汽車運輸業管理規則」第19條之2，未來大貨車駕駛每日手握方向盤開車時間不得逾10小時，每開4小時需至...

零下2.7度…玉山現低溫結冰 玉管處示警登頂前400公尺最危險

東北季風挾帶水氣，玉山今天清晨再現低溫，主峰下探零下2.7度，多處步道結冰濕滑。玉管處針對高山路況連續發布警示，提醒山友...

新一波國旅補助「生日住宿金」！明年起每月抽千人 每人補助1200元

交通部明年將推出新一波國旅補助，鎖定平日出遊族與生日旅客，其中「平日住宿優惠」採兩晚分級補助，第一晚800元、第二晚加碼...

塑膠微粒增失智、心血管風險 台大研究曝：人體每日糞便至少含8千顆

近年國際研究陸續證實，塑膠微粒與失智症、心血管疾病相關，但這類相關性研究，缺乏因果實證。台大公衛學院環科所教授鄭尊仁最新...

9-10月期統一發票11人中千萬特別獎 幸運兒是你嗎？

財政部賦稅署統計，9-10月期統一發票1000萬元特別獎為11張，200萬元特獎有18張中獎。官員指出，領獎期間自12月...

醫療科技展「智慧醫療」為主軸 新光醫院展出門診聊天機器人等AI技術

2025台灣醫療科技展今天舉行，新光醫院今年以「健康韌性永續願景 智慧醫療幸福台灣」為主題，聚焦人工智慧（AI）醫療及永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。