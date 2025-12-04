聽新聞
不必遠道求醫 嘉基「正前開微創人工髖關節手術」突破200例
嘉義基督教醫院今天上午宣布「正前開微創人工髖關節置換手術」累積突破200例，自2018年導入以來，不僅手術量穩定提升，更成功完成多例雙側髖關節一次性置換，展現成熟技術能量，讓雲嘉地區民眾不必北上求醫，就可接受國際主流的微創髖關節治療。
82歲陳姓患者現身記者會分享術後成果。他因髖關節退化長期疼痛，行走倚賴拐杖，更被迫停止運動，因擔心手術風險遲遲未治療。經骨科醫師蔡廷謙評估後接受正前開微創手術，術後當天即可下床，2周便重返球場，恢復狀況理想。
蔡廷謙指出，正前開手術利用髖關節前方自然肌肉間隙進入，可降低組織損傷、減少出血與疼痛，復原期短、脫臼風險更低，並能在術中使用X光導航確認假體位置，降低長短腳等併發症。此技術已為美國、歐洲的主流髖關節置換方式，因精準、安全、恢復快而受重視。他表示，嘉基手術團隊多年訓練與經驗累積，已能穩定操作此微創技術，雙側一次置換案例恢復速度與功能改善表現尤其亮眼。
嘉基副院長楊正三說，突破200例具指標性意義，代表院方在微創骨科發展上的重要里程碑，也為雲嘉地區患者帶來更友善醫療選擇。未來將持續引進國際趨勢，提供更安全高效的治療。醫療團隊提醒，若長期有髖部疼痛、活動受限或下肢長度不一等症狀，應及早就醫；透過精準微創手術與完善復健，多數患者能在短期內恢復行動能力、擺脫疼痛困擾。
