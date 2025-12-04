世界醫師會首次台北宣言修訂會議 賴總統：AI新十大建設打造智慧環境

世界醫師會（WMA）首次「台北宣言」（Declaration of Taipei）修訂公開專家會議今起舉行，賴清德總統今出席致詞表示，目前AI運用，不論是在國際疫情監測、健康存摺、在宅醫療、或是遠距醫療、科技輔具、家醫大平台等方面，都已展現初步成果。明年「國家感染性疾病資源庫」完工後，更將促進台灣與各國生技領域的合作交流。

2016年WMA大會於台北舉行，由時任台灣醫師會會長邱泰源擔任大會主席，並發表「台北宣言」，以生物資料庫（Biobank）為主題，成為全球醫療史上重要的里程碑。宣言所揭示的研究倫理原則，正好呼應近年大數據（Big Data）、生物資料庫應用與AI智慧醫療的快速發展。

世界醫師會的宣言每10年進行一次大修訂，今年適逢第10年，WMA今年正式啟動修訂程序，並舉辦系列公開會議，而台北成為首場舉行地，象徵其在全球健康資料治理的核心地位。

賴總統表示，WHA是全球最具代表性的重要醫療專業組織，不僅擁有118個會員國，在國際醫療倫理、醫療培力與全球健康政策上，更具有深遠的影響力。台灣很榮幸能共同主辦2025年的國際研討會。

賴總統說，WHA在 2021 年正式通過決議，支持台灣參與WHA與WHO周邊合作機制，並在每年WHA前，公開聲明力挺台灣，他代表台灣人民，表達最深的感謝。同時感謝醫師公會全聯會，持續透過國際合作，提升台灣醫療能見度、深化國際連結，讓世界看到台灣醫療實力。

賴總統表示，作為醫師深切了解醫療體系的穩健與否，攸關人民、國家安全與社會韌性。在人口老化、慢性病負擔攀升、疫情威脅等多重挑戰下，打造「健康台灣」，是國家的重要政策，促進醫療的轉型與升級，是一定要走的方向。推動各項政策，讓台灣的醫療發展，能夠與時俱進，守護國民的健康。

賴總統說，首先啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系，讓台灣從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。

因應AI時代的來臨，賴總統指出，正推動「AI新十大建設」，將透過強化AI治理、資安治理和資料治理，來建立國家級的醫療資安防護機制，推動跨院資料互通標準，並設立AI應用的驗證與責任制度，打造安全、互通且值得信賴的智慧醫療環境。

賴總統說，目前AI運用，不論是在國際疫情監測、健康存摺、在宅醫療、或是遠距醫療、科技輔具、家醫大平台等方面，都已展現初步成果。

另在全球邁向淨零排放的趨勢下，政府已經研議將「永續發展」納入醫院評鑑，並且積極協助醫療院所進行綠色節能、淨零排放，邁向綠色轉型。

而健康資料庫與生物資料庫的運用，攸關生技產業的進步發展。賴總統表示，台灣近年來除積極修法，為生技產業提供法規支持，明年「國家感染性疾病資源庫」完工後，更將促進台灣與各國生技領域的合作交流。

賴總統說，未來將持續積極參與全球健康治理，並透過與世界醫師會合作，深化醫療科技交流、促進智慧醫療發展、推動醫療倫理共識與氣候變遷下的韌性醫療建設。台灣願意與世界共享經驗、共同研究、投資和訓練人才，也願意在面對跨國性健康挑戰時，與國際社會站在同一陣線，為世界做出更多貢獻。