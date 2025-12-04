零下2.7度…玉山現低溫結冰 玉管處示警登頂前400公尺最危險
東北季風挾帶水氣，玉山今天清晨再現低溫，主峰下探零下2.7度，多處步道結冰濕滑。玉管處針對高山路況連續發布警示，提醒山友密切掌握天氣、備妥禦寒與雪地裝備，避免在結冰路段勉強登頂，將生命安全置於首位。
受東北季風與山區水氣影響，玉山高山區低溫嚴寒。排雲山莊清晨氣溫為零下2度，玉山氣象站測得零下2.7度，排雲山莊廣場結出薄冰，通往主峰的步道多處凍結，風口至主峰前約400公尺的路段更是冰痕明顯，難以行走。
玉山國家公園管理處指出，目前正值高山雪季，積雪厚、結冰範圍廣，碎石坡與風口段風險最高。若缺乏雪地攀登經驗，或對冰爪、登山杖等裝備使用不熟練，面對濕滑路面時極易滑倒、跌落，行進風險大增。
玉管處表示，只要未受陽光直射，步道結冰往往整日不融，清晨及陰雨時段尤其危險。排雲山莊已加強勸導，提醒山友評估自身狀況，不要因行程壓力或時間接近攻頂時段而勉強攀登，也應避免摸黑上山，以降低意外發生的可能。
管理處再次呼籲，山友務必密切關注高山天氣預報，如天候惡劣，應主動延期或取消行程；同時務必備齊防水、防風、保暖衣物，以防失溫。在結冰路段，建議由具備雪地經驗者帶隊，並熟練使用冰爪、登山杖，以確保行走安全。若路況不佳或身體不適，「安全撤退」是對自己與家人最負責任的決定，切勿為了攻頂而冒不必要的風險。
