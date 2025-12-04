男童腹脹是血癌！醫照超音波「2臟器」異常腫大：來得太突然

身上小病痛千萬別輕忽！肝膽腸胃科醫師張靖分享近日收治的一名案例，男童因為腹脹被媽媽帶來診所，且看起來很明顯疲憊，加上低燒、輕微呼吸道症狀、噁心反胃，他幫弟弟照腹部超音波發現「肝臟與脾臟異常腫大」，建議趕緊至大醫院就診，沒想到檢查結果竟然是血癌，令他感嘆「這一切來得太突然」。

張靖醫師在臉書粉專表示，「重點是媽媽跟我說弟弟一直流鼻血，而且看了好多診所，症狀都沒有改善，我的直覺告訴我這真的有點不尋常」。張靖認為，雖然當時幫弟弟照了腹部超音波，但不確定是否為特殊病毒感染還是血液科問題？他只知道這真的要轉診去林口長庚醫學中心了。

長庚檢查的結果為「急性淋巴性白血病」（AcuteLymphoblastic Leukemia），也就是俗稱的血癌。張靖指出，在積極治療下，急性淋巴性白血病在小朋友身上治癒率相當高，但對弟弟與爸媽來說真的是一段相當艱辛的過程。

張靖也提醒，不論是小朋友或大人，一般的感冒、腸胃炎照常理說症狀通常不會持續太久，所以當不尋常的症狀持續了一段時間都沒絲毫改善的話，請務必提高警覺，當然血癌這種情況真的是比較罕見，但還是請大家多加留意小心。

貼文底下有網友稱讚張靖的警覺性，他也回應，記得以前當住院醫師到胸腔科學習時，都會被提醒要多提高臨床的警覺性。此外，張靖還補充，「肝膽腸胃科病房少見這種案例，沒想到竟在基層遇到了，在臨床上還是要非常小心謹慎」。