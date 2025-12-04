「今年超了沒？」上超商這動作撿回一命 肝基會與7-ELEVEN再度合作

上超商竟找出肝臟腫瘤，肝基會今年10月在高雄7-ELEVEN岡山門市舉辦肝病篩檢暨腹部超音波檢查，一位民眾接受檢查後，發現肝臟右葉有8.2公分的腫瘤，隔天轉診到義大醫院，進一步確認是惡性腫瘤，手術切除後回復生活日常。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台今天舉辦公益募款開跑記者會，宣布再度攜手合作，自12月1日至31日，在全台7-ELEVEN門市展開「今年超了沒」公益募款活動，提供民眾免費肝病篩檢、癌症指數檢驗與腹部超音波檢查。

衛福部長石崇良表示，我國慢性肝病及肝硬化已退出10大死因，顯示近40年防治有成，除了政府持續推動肝病防治，民間團體也致力衛教宣導，並實際行動早期揪出肝病異狀。

石崇良說，衛福部於今年11月正式向世界衛生組織提出C肝消除認證申請，台灣將成為亞洲第一個達標國家，比世界衛生組織2030年達標，提早5年。國健署自114年8月1日起，擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢。

肝基會指出，肝病是最大的本土病，B肝、C肝病毒更是最大元凶，目前C肝患者已有新藥可以治癒，B肝帶原者也有藥物可以控制。但全台成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約5000多人死於肝硬化。這數字突顯了定期檢查和早期治療的重要性，肝癌與肝硬化是台灣重要的公共衛生問題，預防勝於治療。

腹部超音波是早期發現肝癌最佳的檢查工具，肝基會與7-ELEVEN攜手合作，展開「今年超了沒」公益募款活動，舉辦免費保肝抽血、腹部超音波檢查等服務，大力推廣全民腹超運動，呼籲B、C肝帶原者至少每半年做一次腹部超音波檢查，40歲以上民眾建議每年至少做一次腹部超音波檢查。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，肝病防治重點在於「主動篩檢、積極就醫、及早治療」，基金會與7-ELEVEN合作，將醫療資源帶進全台地區鄉鎮，提供民眾免費肝病篩檢、癌症指數檢驗與腹部超音波檢查，並提供後續的就醫諮詢與協助，歷年累積服務人次已超過25萬人。

高雄義大醫院內科部部長戴啟明分享，今年10月26日肝基會在高雄7-ELEVEN岡山門市舉辦免費肝病篩檢暨腹部超音波檢查活動，發現有位民眾的肝臟右葉有8.2公分的腫瘤。隨即協助隔天轉診到義大醫院，進一步檢查確認是惡性腫瘤，在進行手術切除後，病人漸回復生活日常。

肝基會統計，在超商門市內推動的免費肝病抽血篩檢服務多達161場，服務民眾2萬1331人，其中篩檢出2988位B、C肝帶原者。2025年更結合門市免費肝病抽血與腹部超音波檢查，成功串聯19個鄉鎮衛生所、25個門市協助活動宣傳與報名，已經提供3275位民眾抽血以及1117位民眾腹部超音波檢查。