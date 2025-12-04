快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

聽新聞
0:00 / 0:00

塑膠微粒增失智、心血管風險 台大研究曝：人體每日糞便至少含8千顆

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院環科所教授鄭尊仁最新研究，分析50位年輕受試民眾糞便，發現民眾每日糞便中，至少有8千顆25微米的大型塑膠微粒。記者林琮恩／攝影
台大公衛學院環科所教授鄭尊仁最新研究，分析50位年輕受試民眾糞便，發現民眾每日糞便中，至少有8千顆25微米的大型塑膠微粒。記者林琮恩／攝影

近年國際研究陸續證實，塑膠微粒失智症、心血管疾病相關，但這類相關性研究，缺乏因果實證。台大公衛學院環科所教授鄭尊仁最新研究，分析50位年輕受試民眾的糞便，發現民眾每日糞便中，至少有8千顆25微米的大型塑膠微粒，且經動物實驗證實會影響腸道菌變化，造成血糖及膽固醇代謝異常，呼籲民眾減少使用塑膠容器，在生活中落實減塑。

鄭尊仁說，研究團隊以專業儀器「傅立業轉換紅外線光譜儀」分析50位年輕受試者糞便，其中大於25微米的塑膠微粒中位數，為每公克7.4顆，經換算人體每日總糞便量中，約有8千顆25微米塑膠微粒，細分塑膠微粒型態，以碎片類型為主，應是生活中塑膠產品分解後，存在環境中，再被民眾攝入；纖維狀塑膠微粒也不少，來自聚酯纖維材質的服飾。

研究團隊另進行動物實驗，以腸胃管灌方式，讓實驗小鼠吸收塑膠微粒，暴露3個月後，發現0.5微米聚苯乙烯微粒在小鼠肝臟堆積，導致肝指數上升、脂肪堆積，並造成血糖及膽固醇異常，較大顆的5微米微粒並未導致類似影響，但會造成腸道菌變化。鄭尊仁說，動物實驗雖不能直接代表人體受影響情況，但證實塑膠微粒暴露，恐導致人體健康危害。

國衛院環醫所特聘研究員陳保中說，近年國際研究發現，體內塑膠微粒較多者，中風、心肌梗塞等風險，為塑膠微粒較少者的4.5倍；另一篇研究分析人類屍體，發現大腦塑膠微粒累積最多，與失智症有關，國內2011年爆發塑化劑事件後，民眾留意食品包材是否溶出塑化劑，改用HDPE、PP等塑膠包裝，雖沒有塑化劑風險，但仍可能釋出塑膠微粒。

鄭尊仁說，塑膠微粒在生活中無所不在，包括飲食使用的塑膠容器、餐飲業常使用的塑膠立體茶包等，都會釋出塑膠微粒，目前尚無科學證據說明人體如何排出塑膠微粒，避免危害最好的方法便是減少使用這類塑膠製品，且國外研究顯示，人體塑膠微粒累積不斷增加，除飲食多加留意，建議民眾在生活中各層面都應該減少塑膠使用，這也是身為公民為永續發展盡心力的表現。

塑膠微粒 失智症 塑化劑

延伸閱讀

最容易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

獨／父橫紋肌溶解倒臥浴室今嚴重失智 洪都拉斯嘆「他完全不記得我了」

立足台中放眼世界 研發、診斷、治療一條龍 中醫大附醫失智醫療中心 創造下一代治療契機

帶狀皰疹疫苗能保護大腦？研究曝降失智風險也減少近半死亡率

相關新聞

零下2.7度…玉山現低溫結冰 玉管處示警登頂前400公尺最危險

東北季風挾帶水氣，玉山今天清晨再現低溫，主峰下探零下2.7度，多處步道結冰濕滑。玉管處針對高山路況連續發布警示，提醒山友...

新一波國旅補助「生日住宿金」！明年起每月抽千人 每人補助1200元

交通部明年將推出新一波國旅補助，鎖定平日出遊族與生日旅客，其中「平日住宿優惠」採兩晚分級補助，第一晚800元、第二晚加碼...

塑膠微粒增失智、心血管風險 台大研究曝：人體每日糞便至少含8千顆

近年國際研究陸續證實，塑膠微粒與失智症、心血管疾病相關，但這類相關性研究，缺乏因果實證。台大公衛學院環科所教授鄭尊仁最新...

9-10月期統一發票11人中千萬特別獎 幸運兒是你嗎？

財政部賦稅署統計，9-10月期統一發票1000萬元特別獎為11張，200萬元特獎有18張中獎。官員指出，領獎期間自12月...

「今年超了沒？」上超商這動作撿回一命 肝基會與7-ELEVEN再度合作

上超商竟找出肝臟腫瘤，肝基會今年10月在高雄7-ELEVEN岡山門市舉辦肝病篩檢暨腹部超音波檢查，一位民眾接受檢查後，發...

WMA「台北宣言」修訂公開專家會議開幕式 賴清德總統出席致詞

世界醫師會（WMA）首次「台北宣言」修訂公開專家會議今起（12/4）於台北舉行，由中華民國醫師公會全國聯合會、以色列醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。