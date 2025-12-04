大貨車駕車時數擬納管 工會提安全運費等4訴求

快訊

中央社／ 台北4日電

交通部日前預告營業大貨車司機駕車時間每日不得超過10小時。汽車貨運暨倉儲產業工會今天提出訂定安全運費等4項訴求作為配套；交通部則強調，修法是為保障司機駕車時數。

交通部預告將修正「汽車運輸業管理規則」，營業大貨車將比照營業大客車工時及休息時間規定，每日駕車不得逾10小時，每開4小時至少應休息30分鐘，最快明年上半年上路，違者處新台幣9000元以上9萬元以下罰鍰。

對此，汽車貨運暨倉儲產業工會今天前往交通部前陳情，工會理事長林映辰說，交通部提出的法案，出發點是好的，但沒有相關配套措施。

林映辰表示，工會提出4大訴求，包括訂定安全運費，並應與基層勞工代表團體、工會協商；業者違規，上游業者應連帶被開罰；有關工時認定及業務範圍，應要求業者詳實記載並明確規範；交通部應盤點客運、貨運業者運能，若人力無法負擔，應要求限期改善。

工會表示，貨運業司機應該要有最低安全運費，在正常工時的條件下，達到一定的薪資水準；而非上游發包廠商為減省成本，其中的車行或公司因競爭或維持獲利，而剝削基層司機，讓司機用不合理的工時才能賺到一定的費用。

工會指出，實務上，上游出貨業者對於運輸任務的下發與執行情形，具有完整記錄及管理能力，且多設有各項作業規範，更能掌握出貨流程，更應負起相應管理責任；因此，凡發生違反駕駛工時及休息時間相關法令情形，不應僅由承攬運輸業者承擔責任，發包業者亦應列為共同受罰對象，以杜絕層層轉包、責任下推的亂象。

交通部公路局運輸組副組長陳俊宏出面接下工會陳情，並表示修正「汽車運輸業管理規則」，主要是希望保障大貨車司機每日駕車時間不超過10小時，至於工時等是屬於勞動基準法的保障範圍。

交通部 工時 運費

