WMA「台北宣言」修訂公開專家會議開幕式 賴清德總統出席致詞
世界醫師會（WMA）首次「台北宣言」修訂公開專家會議今起（12/4）於台北舉行，由中華民國醫師公會全國聯合會、以色列醫師會及世界醫師會共同主辦，邀集國際醫界、學界及科技領域的重要專家學者，共同探討 AI 與跨境資料流動下的健康資料與生物檢體倫理。本次會議為新版「台北宣言」修訂程序的首場公開專家會議，具有重要國際指標意義。
賴清德總統今天親自出席致詞表示，2016年世界醫師會（WMA）大會於台北舉行，由時任台灣醫師會會長邱泰源 擔任大會主席，並發表 「台北宣言」（Declaration of Taipei），以生物資料庫（Biobank）為主題，成為全球醫療史上重要的里程碑。該宣言所揭示的研究倫理原則，正好呼應近年大數據（Big Data）、生物資料庫應用與AI智慧醫療的快速發展。世界醫師會的宣言每10年會進行一次大修定，而今年是2016年公告台北宣言後的第十年。WMA 今年正式啟動修訂程序，並舉辦系列公開會議，而台北成為首場舉行地點，象徵其在全球健康資料治理的核心地位。
本次國際會議不僅標誌新版「台北宣言」修訂正式展開，更展現台灣在全球醫學倫理、資料治理與AI科技應用中的重要地位。中華民國醫師公會全國聯合會表示，將持續與 WMA 及國際夥伴合作，共同打造安全、可信且尊重人權的全球健康資料環境。
