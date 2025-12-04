快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

未來一周氣溫變化大！周六日回暖、下周一二東北季風再增強 北台轉雨降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周受兩波東北季風影響，氣溫變化大。聯合報系資料照
未來一周受兩波東北季風影響，氣溫變化大。聯合報系資料照

中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周受兩波東北季風影響，天氣變化大。昨夜到今天清晨是這波東北季風最冷的時候，普遍低溫在15-17度，局部地區12-14度，冷空氣影響到周五。周六日東北季風減弱且水氣少，氣溫回升，可看到陽光。下周一、二又有另一波冷空氣影響。

趙竑指出，今天仍受冷空氣影響，清晨馬祖11.4度、雲林古坑12.6度，今天迎風面仍有雨，北宜花偏涼，各地早晚冷。周五仍受東北季風影響，周六日轉吹偏東風，氣溫回暖。但7日周日晚上又有冷空氣要南下影響，下周一起再受另一波東季風增強影響，下周三起轉吹偏東風，氣溫再回升。

未來一周降雨，趙竑指出，周五水氣仍偏多，受東北季風影響，桃園以北、東半部偶雨，其他地區多雲到晴；周六日東北季風減弱，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨。下周一到周二再受東北季風影響，桃園以北、東半部偶雨，其他地區多雲到晴；下周三東北季風減弱，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨。

趙竑表示，溫度方面，周四到周五北部整天都在21、20度以下，整天偏涼；中南部日夜溫差大，白天高溫26度但清晨只有17度，有近10度溫差。周六日回溫但日夜溫差更大，尤其周日西半部日夜溫差可達10度。下周一、周二再受東北季風影響，但不如這波強，低溫降幅不如這波明顯，北台灣高溫降到約20、21度，整天偏涼，其他地方早晚涼；下周三之後再次轉為日夜溫差大天氣型態。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
昨夜到今天清晨低溫情形。圖／中央氣象署提供
昨夜到今天清晨低溫情形。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣溫 低溫

延伸閱讀

今晚至明晨「冷空氣最強」！平地低溫探15度 5日起漸回暖至周末

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

明起有感降溫愈晚愈冷！氣象署：周四清晨最冷探15度高山恐降雪

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

相關新聞

新一波國旅補助「生日住宿金」！明年起每月抽千人 每人補助1200元

交通部明年將推出新一波國旅補助，鎖定平日出遊族與生日旅客，其中「平日住宿優惠」採兩晚分級補助，第一晚800元、第二晚加碼...

9-10月期統一發票11人中千萬特別獎 幸運兒是你嗎？

財政部賦稅署統計，9-10月期統一發票1000萬元特別獎為11張，200萬元特獎有18張中獎。官員指出，領獎期間自12月...

輔導認證取代評鑑 醫美手術嚴管修法放軟？石崇良：將制定一定標準

衛福部上月預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，昨晚舉行第二次會議，爭議最大的醫美診所納入評鑑制度...

雲林12.6度！吳德榮：今明輻射冷卻加成 清晨低溫12度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metap...

掌紋非永遠不變！不只能算命 日醫從手相「線條變化」破解身體訊號

一般來說，手相通常是算命占卜的工具，但從算命師與醫學角度觀察，兩者的解讀重點竟有很大不同。根據日媒「チューリップテレビ」的報導，手相和塔羅牌算命師樓蘭認為，掌紋的「線條濃淡、粗細、位置」可解讀個人的能量、性格與運勢。

未來一周氣溫變化大！周六日回暖、下周一二東北季風再增強 北台轉雨降溫

中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周受兩波東北季風影響，天氣變化大。昨夜到今天清晨是這波東北季風最冷的時候，普遍低溫在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。