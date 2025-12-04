聽新聞
未來一周氣溫變化大！周六日回暖、下周一二東北季風再增強 北台轉雨降溫
中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周受兩波東北季風影響，天氣變化大。昨夜到今天清晨是這波東北季風最冷的時候，普遍低溫在15-17度，局部地區12-14度，冷空氣影響到周五。周六日東北季風減弱且水氣少，氣溫回升，可看到陽光。下周一、二又有另一波冷空氣影響。
趙竑指出，今天仍受冷空氣影響，清晨馬祖11.4度、雲林古坑12.6度，今天迎風面仍有雨，北宜花偏涼，各地早晚冷。周五仍受東北季風影響，周六日轉吹偏東風，氣溫回暖。但7日周日晚上又有冷空氣要南下影響，下周一起再受另一波東季風增強影響，下周三起轉吹偏東風，氣溫再回升。
未來一周降雨，趙竑指出，周五水氣仍偏多，受東北季風影響，桃園以北、東半部偶雨，其他地區多雲到晴；周六日東北季風減弱，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨。下周一到周二再受東北季風影響，桃園以北、東半部偶雨，其他地區多雲到晴；下周三東北季風減弱，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨。
趙竑表示，溫度方面，周四到周五北部整天都在21、20度以下，整天偏涼；中南部日夜溫差大，白天高溫26度但清晨只有17度，有近10度溫差。周六日回溫但日夜溫差更大，尤其周日西半部日夜溫差可達10度。下周一、周二再受東北季風影響，但不如這波強，低溫降幅不如這波明顯，北台灣高溫降到約20、21度，整天偏涼，其他地方早晚涼；下周三之後再次轉為日夜溫差大天氣型態。
