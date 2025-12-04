中市公費流感疫苗接種率達94.4% 市府：接種可降低重症風險

台中市衛生局今指出，隨著年末聚會、旅遊活動頻繁，加上冷氣團接連南下，流感疫情持續升溫，市府今年採購的82萬5千多劑公費流感疫苗，截至昨天已接種使用率達94.4%，僅剩4萬6千餘劑，呼籲符合公費疫苗接種資格的民眾盡速利用，以降低感冒重症風險。

衛生局說，根據衛生福利部疾病管制署資料，全國11月23至29日的類流感門急診就診達8萬7162人次，台中市有1萬3237人次，雖與前一周相當，但流感傳播風險仍在上升，民眾出入公眾場合應自主佩戴口罩、勤洗手並落實咳嗽禮節。

局長曾梓展說，目前國內社區主要流行的呼吸道病原體為流感A型H3N2，鄰近國家如日本、韓國及中國的流感疫情也同步上升，加上年底活動頻繁，更需提高警覺。

他呼籲，民眾至人潮聚集地時務必自主佩戴口罩，落實手部衛生與咳嗽禮節，身體不適請在家休息不上班、不上課，以減少傳播。符合公費疫苗接種資格的民眾，可透過台中市疫苗預約平台預約，或至合約院所採非平台方式預約，盡速接種提高保護力。