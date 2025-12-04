快訊

新一波國旅補助「生日住宿金」！明年起每月抽千人 每人補助1200元

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
旅遊示意圖。圖／AI生成
旅遊示意圖。圖／AI生成

交通部明年將推出新一波國旅補助，鎖定平日出遊族與生日旅客，其中「平日住宿優惠」採兩晚分級補助，第一晚800元、第二晚加碼至 1200元，最高可領2000元。觀光署今在立法院報告指出，平日住宿方案預計4月1日上路，採事前登錄及抽籤方式；「生日住宿金」則從明年1月起，每月抽出1000名民眾，每人補助1200元。

立委李昆澤今在交委會質詢時表示，交通部明年規劃包括平日住宿、生日住宿金、遊樂園留宿券與企業員工旅遊等四大優惠，但部分補助名額與金額偏低。他以生日住宿金為例，全年僅1.2萬人受惠、總經費1440萬元，建議中央應研議擴大規模，並邀集地方政府與業者共同加碼，提高誘因。

交通部長陳世凱回應，國旅促進計畫經費約23億元，預計預算通過後於明年3月正式啟動，目的在刺激民眾平日旅遊、提升整體旅遊量能。他強調，交通部會再檢視是否有提高補助額度的可能，「幫大家慶生是好事」，若立法院支持預算，交通部也會與地方與業界合作爭取更多資源，讓優惠擴大、效益極大化。

觀光署副署長黃荷婷補充說明，平日住宿補助須先上網登錄並抽籤，從4月1日起實施；生日住宿金則在每個月抽出1000人，每人補助1200元。

根據觀光署的初步規劃，平日住宿優惠券每人限用兩晚，第一晚補助800元，第二晚補助 1200元，最高2000元。生日住宿金則是每月抽出1000名，補助1200元。

遊樂園留宿方案部分，持平日住宿證明，隔日可免費入場全台26家主題樂園。企業員工旅遊獎勵規劃旅行社招攬30人以上、安排至少兩天一夜，即可申請每團1萬元行銷獎勵金，每社最多10團；企業亦可申請2萬元獎助金。

