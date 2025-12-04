聽新聞
0:00 / 0:00
幸運兒是你嗎？9-10月期統一發票開出11張千萬大獎
財政部賦稅署4日下午將公布今年9-10月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「25834483」，共開出11張，200萬元特獎中獎號碼為「46587380」共18張。
今年7-8月期統一發票中獎號碼已於今年11月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「25834483」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「46587380」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」。除了前述中獎號碼，今年下半年期每期統一發票開獎組數包含百萬元獎30組、2000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出326萬6,030組。
領獎期間自今年12月6日起至明年3月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言