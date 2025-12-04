快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

幸運兒是你嗎？9-10月期統一發票開出11張千萬大獎

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
統一發票。圖／聯合報資料照片
統一發票。圖／聯合報資料照片

財政部賦稅署4日下午將公布今年9-10月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「25834483」，共開出11張，200萬元特獎中獎號碼為「46587380」共18張。

今年7-8月期統一發票中獎號碼已於今年11月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「25834483」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「46587380」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」。除了前述中獎號碼，今年下半年期每期統一發票開獎組數包含百萬元獎30組、2000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出326萬6,030組。

領獎期間自今年12月6日起至明年3月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

統一發票 身分證

延伸閱讀

陸配錢麗遭廢止居留後續處置 移民署：持續研議

未逐筆交易開發票 罰

85元買鮮乳中千萬！全聯9、10月統一發票開大獎 獎落台北市「這家店」

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

相關新聞

新一波國旅補助「生日住宿金」！明年起每月抽千人 每人補助1200元

交通部明年將推出新一波國旅補助，鎖定平日出遊族與生日旅客，其中「平日住宿優惠」採兩晚分級補助，第一晚800元、第二晚加碼...

9-10月期統一發票11人中千萬特別獎 幸運兒是你嗎？

財政部賦稅署統計，9-10月期統一發票1000萬元特別獎為11張，200萬元特獎有18張中獎。官員指出，領獎期間自12月...

輔導認證取代評鑑 醫美手術嚴管修法放軟？石崇良：將制定一定標準

衛福部上月預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，昨晚舉行第二次會議，爭議最大的醫美診所納入評鑑制度...

雲林12.6度！吳德榮：今明輻射冷卻加成 清晨低溫12度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metap...

掌紋非永遠不變！不只能算命 日醫從手相「線條變化」破解身體訊號

一般來說，手相通常是算命占卜的工具，但從算命師與醫學角度觀察，兩者的解讀重點竟有很大不同。根據日媒「チューリップテレビ」的報導，手相和塔羅牌算命師樓蘭認為，掌紋的「線條濃淡、粗細、位置」可解讀個人的能量、性格與運勢。

未來一周氣溫變化大！周六日回暖、下周一二東北季風再增強 北台轉雨降溫

中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周受兩波東北季風影響，天氣變化大。昨夜到今天清晨是這波東北季風最冷的時候，普遍低溫在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。