幸運兒是你嗎？9-10月期統一發票開出11張千萬大獎

一般來說，手相通常是算命占卜的工具，但從算命師與醫學角度觀察，兩者的解讀重點竟有很大不同。根據日媒「チューリップテレビ」的報導，手相和塔羅牌算命師樓蘭認為，掌紋的「線條濃淡、粗細、位置」可解讀個人的能量、性格與運勢。

2025-12-04 08:38