影／測速照相設置過多？立委呼籲建立監督機制

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
民進黨立委林月琴（中）、林楚茵（右）與台灣交通安全協會副理事長林志學（左）上午舉行記者會，呼籲測速照相設置應符合科學實證。記者曾原信／攝影
民進黨立委林月琴（中）、林楚茵（右）與台灣交通安全協會副理事長林志學（左）上午舉行記者會，呼籲測速照相設置應符合科學實證。記者曾原信／攝影

民進黨立委林月琴、林楚茵與台灣交通安全協會副理事長林志學上午舉行記者會，呼籲測速照相設置應符合科學實證，立委林月琴表示，近年輿論對於測速照相設置過多有非常多討論，她認為測速照相機器設置往往缺乏科學實證，且罰鍰使用上也有疑慮，呼籲交通部盡速修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」建立監督機制。

林月琴指出，目前的「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」中，地方政府可拿到75%之額度，但僅有其中的12%明定應優先支應「交通執法與交通安全改善」項目，等於多數罰鍰給地方政府運用，卻缺乏監督機制，且由於科技執法設置權責單位是地方警政機關，設置的財源又來自民眾繳納的罰鍰，有道德及缺乏科學實證上的考量，林月琴認為，與其廣設科技執法，應該將經費用在道路環境的改善。

