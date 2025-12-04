輔導認證取代評鑑 醫美手術嚴管修法放軟？石崇良：將制定一定標準

衛福部上月預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，昨晚舉行第二次會議，爭議最大的醫美診所納入評鑑制度，改為鼓勵參與認證，衛福部是否修法態度放軟？衛福部長石崇良今天表示，認證方式將由醫師公會全聯會與各專科醫學會共同規畫，並朝共同標準進行。

石崇良指出，各基層診所都很擔憂新制度，「其實評鑑沒有那麼可怕」，透過評鑑作業，各機構可以了解實際狀況，並獲得實質性的改善建議，最終目的是提供更好的醫療服務。各醫學會都同意以自律的精神，新制度上路將會先以認證來取代強制評鑑，會有一段緩衝的時間。

石崇良強調，評鑑制度需要進行改革，雖然醫策會有進行醫美診所的認證，但只有4、50家醫美診所通過評鑑，推動情形不如預期。衛福部將會要求各縣市衛生局都列冊，有手術類醫美項目都要先經過認證；沒有經過認證，就由衛生局加強督導考核，以雙軌並行的方式來提升醫療品質，確保病人安全。

根據統計資料，截至2024年底，符合衛福部「特管辦法」規定可進行特定美容醫學手術的醫療機構約有400多家。醫美盛行，這類診所家數近年持續成長，可能會到600到800家，衛生局都會列冊管理，也會輔導通過評鑑把關，讓民眾就醫安心有保障。

至於醫美PGY補訓，石崇良說，衛福部修特管法，光電治療、針劑注射等特定醫美處置，執行醫師都需完成一般醫學訓練（PGY），否則要補訓，已訂出「溯及既往」條文。所以，108年之後畢業的醫師，必須先完成PGY訓練，才能執行醫美相關業務，而美容醫學手術及特定美容醫學手術則須具備大外科資格。

石崇良指出，執行高風險醫美手術的診所強制納入評鑑制度，以強化外部把關機制。鼓勵更多診所參與認證，提升我國整體美容醫學品質，在醫師專科素質部分，過去未完成PGY的醫師也必須補訓，確保民眾的醫療安全，也讓醫美市場回歸正規的醫學教育程序。