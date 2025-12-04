走過滅頂行動 林鳳營鮮乳9年後重返好市多

味全旗下鮮乳品牌「林鳳營」在2016年因為遭網友抵制而自好市多下架，營收大受影響，更從鮮乳市占龍頭寶座跌落至今，但味全證實，林鳳營自12月起，已經重回好市多通路。

味全母公司頂新集團在2013年、2014年接連爆出食安事件，味全也遭波及，不少商品都被民眾抵制，而當時的鮮乳龍頭林鳳營也成為箭靶，由於好市多可無條件退貨，就有不少網友發起「秒買秒退」的滅頂行動，在購買後立刻拆封退貨，讓味全自行吸收損失。

最終，林鳳營自好市多消失，當時好市多表示，是合約尚未取得共識，並非不賣林鳳營鮮乳，但味全雖在同年宣布林鳳營獲得SQF（Safe Quality Food，食品安全品質標準）Level 3最高等級驗證，有望在年底重返好市多，但並未成真。

而日前有網友發現，在好市多台南店的商品架上已經看到林鳳營鮮乳，好奇林鳳營是否在好市多敗部復活。味全則證實，林鳳營自12月起已經在好市多上架，且是供應全台好市多門店。