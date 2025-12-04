快訊

擺脫「行人地獄」有進展？死亡數減少但仍未達減7%目標

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
加拿大政府更新「台灣旅遊建議」，其中一項建議指出，台灣機車騎士多半不遵守交通規則、行為魯莽，交通事故風險偏高，即便是經驗豐富的駕駛也恐難以適應。聯合報系資料照
為擺脫行人地獄惡名，交通部推動「行人優先交通安全行動綱領」，積極改善道安問題。交通部表示，113年全國交通事故死亡降至2950 人，創近3年新低；行人死亡366人，為97年以來最低。114年1至8月死亡數1819人，也較前兩年同期下降，但距離每年下降7%的目標仍有努力空間。

交通部今在立法院交通委員會報告「行人優先交通安全行動綱領」上路成果，並同步說明速限制度及測速照相檢討。

交通部指出，為提升道路安全，近年從工程、教育與監理三方面加強防制。工程方面，今年截至10月已完成1901處路口行人安全改善、人行道提升216公里、排除障礙物700處，並完成 199處校園周邊道路改善；省道部分也完成4345處路口工程改善及近300處照明強化，持續提升行人與機車族安全。

教育宣導方面，交通部已推出高、低年級版本「交通安全保衛戰」教材與互動遊戲，並推動國小通學交通安全影片計畫；同時擴大「路老師」深入社區及偏鄉，114年預計至少完成1650場次宣講。新竹監理站今年啟用全國首座交通安全教育園區，讓學童與民眾體驗真實道路情境。

在監理措施上，交通部持續列管貨運及遊覽車業者的高違規駕駛，並強化調訓；機車駕訓補助預計擴大至4.5萬名額，危險感知測驗題庫也已更新，提升新手駕駛辨識風險的能力。

外界關注的速限議題方面，交通部表示，速限調整涉及運輸效率與交通安全，需審慎權衡。公路局已完成「國內外道路速限訂定原則」研究，並建立速限檢討流程，相關成果已提供地方政府作為速限調整參考。

交通部強調，將持續整合中央、地方、專家與 NGO，透過民諮會與示範計畫逐步推動速限制度精進，並以2030年將事故與行人死亡減半為目標，打造更安全的人本交通環境。

交通部 行人地獄 速限

