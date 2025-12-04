快訊

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

賈新興：周六日氣溫回升 下周一東北季風再增強降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
這波東北季風影響最冷在昨夜今晨，周六日氣溫回升西半部晴朗。本報資料照片
這波東北季風影響最冷在昨夜今晨，周六日氣溫回升西半部晴朗。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，這波東北季風影響最冷在昨夜今晨，今晨平地最低溫雲林荷苞12.6度，台北站有17.0度。這兩天仍受東北季風影響，周六日氣溫回升西半部晴朗，台北白天高溫約回升到24、25度，宜花東水氣多。下周一、二再受東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫降，桃園以北及宜蘭轉有雨；13日還有一波東北季風影響。

賈新興指出，觀察3日至4日熱帶系統發展的趨勢，於4日至5日並有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑，仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主，對台灣天氣沒有影響。

最近天氣，賈新興說，5日受東北季風影響，宜蘭有局部短暫雨，大臺北東側、基隆及恆春半島有零星短暫雨，午後花東山區及台中以南山區亦有零星短暫雨。6日宜蘭及花東沿海有局部短暫雨，大台北東側及基隆有零星短暫雨。7日深夜至隔天清晨花東沿海及恆春半島有零星短暫雨。

賈新興指出，8日至9日受東北季風影響，北北基宜花有局部短暫雨，桃園亦有零星短暫雨。 10日深夜至隔天清晨宜花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。11日至12日宜花東山區及恆春半島有零星短暫雨。13日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星短暫雨。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 賈新興

雲林12.6度！吳德榮：今明輻射冷卻加成 清晨低溫12度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metap...

掌紋非永遠不變！不只能算命 日醫從手相「線條變化」破解身體訊號

一般來說，手相通常是算命占卜的工具，但從算命師與醫學角度觀察，兩者的解讀重點竟有很大不同。根據日媒「チューリップテレビ」的報導，手相和塔羅牌算命師樓蘭認為，掌紋的「線條濃淡、粗細、位置」可解讀個人的能量、性格與運勢。

走過滅頂行動 林鳳營鮮乳9年後重返好市多

味全旗下鮮乳品牌「林鳳營」在2016年因為遭網友抵制而自好市多下架，營收大受影響，更從鮮乳市占龍頭寶座跌落至今，但味全證...

擺脫「行人地獄」有進展？死亡數減少但仍未達減7%目標

為擺脫行人地獄惡名，交通部推動「行人優先交通安全行動綱領」，積極改善道安問題。交通部表示，113年全國交通事故死亡降至2...

體重正常瘋打瘦瘦針、病態肥胖怕手術 減重醫療大失衡

台灣減重醫療出現失衡現象，體重正常的民眾盲目追求GLP-1受體促效劑（俗稱瘦瘦針），但真正需要積極治療的病態性肥胖患者對手術卻步。減重名醫直言，這種「不需要的人拚命追求，真正需要的人卻裹足不前」的現象，反映台灣減重醫療體系亟需調整。

