賈新興：周六日氣溫回升 下周一東北季風再增強降溫

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，這波東北季風影響最冷在昨夜今晨，今晨平地最低溫雲林荷苞12.6度，台北站有17.0度。這兩天仍受東北季風影響，周六日氣溫回升西半部晴朗，台北白天高溫約回升到24、25度，宜花東水氣多。下周一、二再受東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫降，桃園以北及宜蘭轉有雨；13日還有一波東北季風影響。

賈新興指出，觀察3日至4日熱帶系統發展的趨勢，於4日至5日並有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑，仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主，對台灣天氣沒有影響。

最近天氣，賈新興說，5日受東北季風影響，宜蘭有局部短暫雨，大臺北東側、基隆及恆春半島有零星短暫雨，午後花東山區及台中以南山區亦有零星短暫雨。6日宜蘭及花東沿海有局部短暫雨，大台北東側及基隆有零星短暫雨。7日深夜至隔天清晨花東沿海及恆春半島有零星短暫雨。

賈新興指出，8日至9日受東北季風影響，北北基宜花有局部短暫雨，桃園亦有零星短暫雨。 10日深夜至隔天清晨宜花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。11日至12日宜花東山區及恆春半島有零星短暫雨。13日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。