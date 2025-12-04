快訊

輝達力阻晶片出口限制有望成功！黃仁勳會見川普 吐露不確定中國是否會買H200

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林12.6度！吳德榮：今明輻射冷卻加成 清晨低溫12度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，今明兩天北台偏冷，其他地區白天舒適，早晚因輻射冷卻加成偏冷。明日清晨中部以北平地的最低氣溫仍可降至12度左右。聯合報系資料照
吳德榮說，今明兩天北台偏冷，其他地區白天舒適，早晚因輻射冷卻加成偏冷。明日清晨中部以北平地的最低氣溫仍可降至12度左右。聯合報系資料照

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至上午5時02分各縣市平地的最低氣溫依序為：雲林(古坑鄉)12.6度，新北(石碇區)13.3度。台北(文山區)亦降至14.9度，各地區平地最低氣溫約在13至15度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，降水回波大多在東側海上，東半部有局部零星降雨。今、明兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；今、明兩天北台偏冷，其他地區白天舒適，早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷；明日清晨，中部以北平地的最低氣溫仍可降至12度左右，應注意保暖。

今日各地區氣溫為：北部13至20度、中部13至26度、南部15至28度及東部14至26度。

吳德榮指出，周六、下周日(6、7日)東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；周六清晨仍有輻射低溫，白天起氣溫逐日回升。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一(8日)東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下周二(9日)季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下周三(10日)迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

此外，吳德榮指出，最新(3日20時)美國系集模式(GEFS)模擬顯示，周末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 東北季風 低溫

延伸閱讀

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

早晚仍涼零星飄雨 吳德榮：周三冷空氣南下 北台灣急探12度低溫

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

天琴颱風將生成對台影響曝 吳德榮：2波東北季風轉晴 明晨探13度低溫

相關新聞

雲林12.6度！吳德榮：今明輻射冷卻加成 清晨低溫12度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metap...

基隆汐止喝油汙水 7天揪不出元凶

台灣自來水公司八堵抽水站抽基隆河原水抽到油汙，基隆、汐止逾十五萬戶民生用水被汙染，昨已第七天仍未解決。基隆市府昨開挖碇內...

新聞眼／台水連環失靈 把關鬆散又甩鍋

基隆、汐止逾十五萬用水戶水龍頭打開流出「油水」，有民眾喝水嗆到吐，不敢洗衣、洗澡，過濾器也被汙染，大家搶買瓶裝水應急，焦...

30身障團體上街 爭取個人助理時數

身障者遭照顧者悶死、斷食善終等爭議事件頻傳，身障者生命權遭漠視。全台卅身障團體，逾卅位身障者上街抗議，先在行政院前表達訴...

健康主題館／川崎症 AI預測模型領先全球

孩子連日高燒，可能只是感冒，卻也可能是會對心臟造成永久傷害的「川崎症」。在急診與兒科門診，川崎症一直是最讓醫師頭痛的疾病...

最容易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

坊間傳言「吃餅乾會得失智症」？北醫附醫體重管理中心營養師李佩芬說，這不是謠言，而是有所根據。研究顯示，加工食品或超加工食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。