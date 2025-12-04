雲林12.6度！吳德榮：今明輻射冷卻加成 清晨低溫12度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至上午5時02分各縣市平地的最低氣溫依序為：雲林(古坑鄉)12.6度，新北(石碇區)13.3度。台北(文山區)亦降至14.9度，各地區平地最低氣溫約在13至15度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，降水回波大多在東側海上，東半部有局部零星降雨。今、明兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；今、明兩天北台偏冷，其他地區白天舒適，早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷；明日清晨，中部以北平地的最低氣溫仍可降至12度左右，應注意保暖。

今日各地區氣溫為：北部13至20度、中部13至26度、南部15至28度及東部14至26度。

吳德榮指出，周六、下周日(6、7日)東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；周六清晨仍有輻射低溫，白天起氣溫逐日回升。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一(8日)東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下周二(9日)季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下周三(10日)迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

此外，吳德榮指出，最新(3日20時)美國系集模式(GEFS)模擬顯示，周末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。