揭蘇丹紅化妝品 醫師還原過程

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

我國爆發史上首次蘇丹紅化妝品案，新加坡原料業者「Campo Research」的紅色複方原料含蘇丹紅，波及全台十二家業者。衛福部食藥署長姜至剛在立法院提及幕後英雄，任職皮膚科的學弟邱品齊看到一則揭發化妝品檢出蘇丹紅的中國短影音，心生警覺，隨即示警。

邱品齊受訪還原全案揭發過程，十月十九日大陸自媒體「老爸評測」稱在化妝品中檢測出蘇丹紅，網路廣為流傳。國內部分化妝品從業人員擔任大陸品牌諮詢顧問，掌握訊息，隨即在國內產業界人士、學者等組成群組內熱烈討論，部分業者於十月廿二日自主清查產品是否遭波及。

邱品齊表示，欲了解國內哪些化妝品及成分受到影響，需透過化妝品登錄資料庫，才能有效率地清查。為此，他於十月廿四日向姜至剛示警，建議追查。他強調，現行國內化妝品成分需強制登錄，可以掌握問題原料的去處，本次案件透過資料庫快速得知上游哪些廠商用到問題原料。

化妝品產品多元，要溶解出微量色素分析，難度較高。為此，食藥署迅速擬定出化妝品蘇丹紅檢驗方法，進一步發現問題產品含量極高，屬業者蓄意添加。

遭惡意摻入蘇丹紅的「紅色複方」原料來自新加坡，邱品齊表示，國內業者無辜遭波及，損及商譽，政府應協助跨海求償。

此外，本次蘇丹紅化妝品案件中，大陸最早爆發，廠商自主下架，亞洲國家僅台灣最積極，建立檢測方法，迅速掌握國內哪些產品有風險，國內官方、民間合作，嚴格把關，展現決心。

蘇丹紅 新加坡 化妝品 自媒體 皮膚科 衛福部

