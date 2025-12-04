職場大挑戰 庇護學員、家長不願轉銜

庇護工場營運困境多，不只面臨市場競爭激烈、訓練時間冗長等挑戰，在轉銜方面，也非想像容易，桃園有庇護工場觀察，不少是庇護員工家長或孩子本身不願意轉銜到一般職場。庇護工場也盼政府能提供更彈性的轉銜時間與實質的營運補助，協助身障者穩定就業。

伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，以烘焙庇護工場為例，除了要與郭元益等大型餅廠競爭外，近年來NPO組織投入烘焙市場愈來愈多，加上網路網紅及IG工作室興起，市場競爭更激烈。尤其庇護工場的員工以第一類心智障礙者居多，並且狀況各有不同，需要個別化服務計畫，訓練時間也較長。

亮翌庇護洗衣工場負責人劉月廷分享，針對初來乍到的學員，會先花一段時間讓他們熟悉環境，不會一開始就要求工作，也會透過觀察與聊天瞭解學員個性，並量身定做熨斗等工具，以利使用。

然而，現行政策要求庇護工場學員得在一定時間內轉銜至一般職場就業，劉月廷說，此帶給工場與學員很大負擔，因洗衣業技術成分高，她手把手教了1名極重度身障的孩子好幾年才學會，轉到外面洗衣場難有容身處；目前工場成立4年，未有學員成功轉銜，且家長與孩子也都不願轉離。

劉月廷認為，身障者在訓練、技術與產能都有別於一般職場，政府應針對高技術性的庇護工場業別，給予更彈性的轉銜時間與實質的營運補助。

「轉銜是庇護工場面臨的重大挑戰。」陳智宏觀察，許多家長不願意讓孩子轉銜到一般職場就業，主要是擔心外面的挑戰比融合職場高出許多，基金會透過經驗傳承分享，及職務再設計等訓練方式，今年成功協助多名庇護員工轉銜至一般企業。