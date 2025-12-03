聽新聞
反斷食善終 安寧學會：非照護標準

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

斷食善終倡議者、台中市立復健醫院前院長畢柳鶯，於臉書分享協助一名重度身障、臥床多年病人父母為其斷食善終過程，引發論戰。

台灣安寧緩和護理學會反對斷食善終，昨發表聲明，強調善終不以斷食為手段，也不以加速死亡為目的，醫療應盡力緩解痛苦，不該以死亡回應苦難。

學會認為，安寧緩和療護核心目的為緩解痛苦、維護尊嚴，陪伴生命走向自然終點，如刻意完全停止進食與飲水，意圖縮短生命，並非自然臨終歷程，也不符合安寧緩和療護理念，善終強調順應自然、減少痛苦、圓滿無憾，而非「以人為方式加速死亡」來定義善終。

自然臨終時的「食欲下降」，與「刻意斷食」本質不同，生命末期食欲與進食減少，為生理自然衰退所致，而斷食卻是加速死亡手段，於倫理及法律上，皆與自然善終不同，不僅增加病人痛苦，也可能導致家庭衝突與遺憾，這類行為甚至涉及觸法。

台灣安寧緩和護理學會強調，「我們致力於緩解痛苦，而非以死亡作為解決痛苦的手段」。

台灣安寧緩和護理學會指出，斷食善終絕非醫療照護或標準流程，不可作為醫療選項，醫療人員不應主動建議或協助執行，更不可「美化斷食」，作為公共論述。

安寧緩和護理學會呼籲，善終是順應生命自然的歷程，不支持使用或美化「斷食善終」，貿然刻意斷食不屬照護標準，違反自主、行善、不傷害及公平正義等倫理原則；善終不需挨餓，不能加速死亡，而是讓人在最後仍可感受到舒適、尊嚴與被愛，安寧療護宗旨並非放棄生命，而是不放棄減輕痛苦，學會將以專業與人文關懷，守護病人與脆弱者生命最後尊嚴。

