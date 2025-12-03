申請助理限制多 恐要等上半年 部分身障者寸步難行

照顧殺人悲劇頻傳，身障團體呼籲，衛福部於「身障權法」修法應納入自立生活專章，彈性保障身障者使用「個人助理」時數，依障礙者自身需求，聘僱支持人員，協助身障者完成想做的事，過想過的生活。

身障團體昨走上街頭，哀悼近八年過世的八十四名長照殺人受害者，一名遠從台南市的障礙者表示，多年來國內自立生活成效良好，障礙者得以透過個人助理協助生活起居，但衛福部一紙公文，要求各縣市社政單位確保資源有效運用，以致個人助理時數及服務項目受到限制，部分障礙者出門寸步難行。

這名障礙者強調，賴清德總統上月說，台灣「有錢有閒」，民眾才能去看演唱會，近期又說要提高國防特別預算，所幸在野黨否決預算案，政府不增加社福預算，卻一直增加國防預算，「執政黨是否重視社會福利？」

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟表示，十多年來，身障者與個人助理配合良好，但衛福部近期宣布限縮個人助理服務時數、服務項目，理由為「長照已有沐浴服務、陪伴就醫等資源，個人助理就不再提供。」如此思維就像把個人助理當成給予障礙者的恩惠及施捨，忽略障礙者需要的是生活，而不僅是活著。

身障者自立生活聯盟理事長林君潔說，目前申請個人助理，被設下重重限制，需事前審查，過程中缺乏專家與障礙者討論的共同決策機制，身障者失去自主權與決定權。國內多數縣市限制個人助理服務內容，禁制個人助理協助身障者移位、沐浴、協助就醫，相當不合理。

不少身障者抱怨，申請個人助理時，評估與審查時間等待過久，等待社工家訪，評估是否可使用個人助理，就得等上一個月。審查委員會做出最終決定，又要花上數月，從申請服務至實際服務到位，往往要花費三個月至半年時間，另缺乏監督機制，障礙者要申訴，也無管道。

此外，各縣市時數審核標準、服務內容極不透明，台中市設有六十小時「隱形上限」，台南市則出現使用者時數「遭大砍」，且只限制於外縣市旅遊，幾乎剝奪日常生活支持服務。台中市自立生活中心因派案率過低，導致有心擔任個人助理工作者，等不到案件被迫轉職。