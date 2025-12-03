30身障團體上街 爭取個人助理時數

身障者遭照顧者悶死、斷食善終等爭議事件頻傳，身障者生命權遭漠視。全台卅身障團體，逾卅位身障者上街抗議，先在行政院前表達訴求，再至衛福部遞交陳情書，盼盡快修正「身心障礙者權益保障法」，提供足夠個人助理時數、輔具資源，保障受照顧者尊嚴。

乘坐輪椅的身障者昨天在行政院前高舉「逾八成照顧者獨力照顧到身心俱疲、痛下殺手」、「法未修、人先死」、「身障權法躺平、悲歌不會停」等標語，活動總召、身障者自立生活聯盟理事長林君潔表示，除了追悼「身障者權益已死」，更要追悼因長照悲歌過世的身障者。

據統計，二○一七至二○二五年間全國共發生八十四起長照殺人案件，加害者多為被照顧者至親，肩負獨立照顧重責，在面臨失業、經濟拮据、憂鬱症時，外部資源匱乏，內心充滿無力感，在無法承受身心與經濟壓力之下，照顧者、被照顧者雙雙陷入絕境。

「這些悲劇不僅是個案，更凸顯長照系統中存在結構性困境。」林君潔說，長照殺人是因制度失能，外界卻搞錯重點，鼓勵障礙者安樂死、活得辛苦就該斷食善終，令身障者恐懼、痛心；每條生命都很珍貴、不可取代，身障者生命權不該被看輕。

代表精障團體的失序者聯盟理事長王修梧指出，長照殺人事件不該被「浪漫化」，否則恐讓障礙者死亡遭合理化，「這是針對障礙的歧視與暴力」，照顧固然不易，但任何形式的「仁慈殺人」都該被反對，障礙者生命才不會一再被放棄。

林君潔表示，照顧殺人事件頻傳，政府應盡速修正「身障權法」，擴大身障定義，落實反歧視，加強布建社區無障礙資源。另外在「病主法」、「身障權法」等涉及障礙者權利法案立法過程，應與身障者充分討論，讓其有所選擇。

衛福部長石崇良與身障團體展開座談，歷經一個多小時，會後表示，去年預告「身障權法」修正草案，後續收到多方意見，在匯整各界看法，調整草案內容後，現已送至行政院審查。草案確保身障者參與各項立法過程，最快本月，最慢下月審畢，送入立法院審查，盼在立院深入討論，推進修法進度。

行政院長卓榮泰晚間到場關心，表示不忍身障者在政院外停留，不過，身障團體仍不為所動，希望院長承諾「盡速修法」。卓則強調，「他不是來吵架、搓湯圓」，但障團訴求內容與下午在衛福部表達的一樣，部長石崇良已轉達，「不知今天晚上我能做什麼？」