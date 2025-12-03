聽新聞
全聯鯛魚排風波 雲檢立案調查

聯合報／ 記者陳雅玲郭韋綺林琮恩／連線報導

全聯通路販售的「台灣鯛魚排（大）」遭高雄市衛生局檢出含禁用的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，截至昨天已回收三六六點二公斤。供貨的雲林口湖漁類合作社強調，同批次原料送「SGS」檢驗未檢出，但高雄市衛生局指兩者為不同檢體。全案宛如羅生門，雲林縣政府再度採樣送驗，雲林地檢署也立案調查。

高市衛生局十月在全聯路竹中正店抽驗台灣鯛魚排，驗出不得檢出的動物用藥恩氟喹啉羧酸○點○二八ppm，來源為雲林縣，全聯共進貨一萬五千多包，已售出一萬三千多包，事發後緊急回收下架。

截至昨天中午，回收一八三一包，共三六六點二公斤。

加工供貨的雲林口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評表示，送驗檢體與高雄檢出產品是同批原料不同檢體，但「都是同一魚池」，合作社多年來在魚貨進場前自行送驗，確定無虞才宰殺，且為追溯原料，都會留樣一年，獲知鯛魚排有問題後，即將高雄市檢出有藥物殘留的同一批產品原料送ＳＧＳ檢驗，前天結果出爐，均未檢出。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說，全案已立案調查。雲縣衛生局長曾春美表示，已進行溯源處理，廠商提供的資料將會存參，後續會加強抽驗。縣府農業處長魏勝德表示，第一時間已針對養殖池進行移動管制，並採集池水、底土、魚體、飼料檢體送驗，報告下周出爐。

高市衛生局說明，十月十四日採檢的台灣鯛魚排（二○二七年九月十六日）」為完整包裝，與雲林業者所稱自行外部送驗的「同批號原料樣品」（二○二七年九月十五日） 為「不同檢體」，昨天尚未接獲業者申請複驗。

