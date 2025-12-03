趕鳥花招多 輪用最有效

農民「抗鳥」激發許多聰明手段，有農民用一支線香改造出定時的驅鳥炮，有的則在田間掛滿塑膠袋，風一吹發出聲響，但各種方式無法萬無一失；學者指出，鳥會習慣重複的聲音、視覺，「多策略輪替」最有效，也能考量友善共存，讓鳥類幫忙除害蟲、老鼠。

少數農民用農藥毒鳥、細漁網捕殺，甚至出現過把鳥屍掛在田間嚇阻同類，南市農業局表示，這些行為涉嫌違反野生動物保育法，現在這類激進方式已少見，最近一年沒有查獲或接獲殺害野生動物的通報。

雲林大埤鄉七十八歲黃姓稻農說，田間設稻草人或插旗幟、吊光碟片效果有限，施放沖天炮有效，但須有人在現場，許多人自製「定時炮」，在一支粗的線香上懸掛鞭炮，當線香燒到掛炮處就會點燃。

台南歸仁沙崙農場種楊姓農民說，南部日照多，購入太陽能驅鳥器，每隔一段時間就會發出鳥類討厭的尖銳聲音；後壁李姓農民使用「老鷹風箏」，發現鳥類開始適應的時候，就在稻穗上方拉上一條條反光彩帶，效果會更好。

「出現不少聰明農夫！」嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺說，有農民做的定時炮會「加蓋」，可防雨、炮屑也不會亂飛，還看過農田插滿塑膠袋或背心袋，風吹就會膨脹、發出聲音驅鳥，農業資材行則有販售「太陽能超聲波友善驅鳥神器」，發出猛禽、槍聲、銅鑼等聲響。

嘉義大學生物資源系助理教授蔡若詩表示，鞭炮、電子聲音、反光帶、老鷹風箏等措施，鳥類都會迅速習慣，而導致驅逐效果下降，最有效方法是多策略輪替，也可用管理策略，如縮短採收期、分區採收、高單價作物設置防護網。

蔡若詩也說，從生態角度出發，鳥能吃害蟲、控制鼠類，有助維繫農田生態，有農民因此留一小塊地讓鳥覓食，達到友善共存，與其全面驅逐，不如精準防護，降低關鍵時期損失。