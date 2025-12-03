聽新聞
0:00 / 0:00

趕鳥花招多 輪用最有效

聯合報／ 記者李宗祐周宗禎陳雅玲袁志豪／連線報導
農民驅趕鳥類方式多元，圖為有農民用線香打造的定時炮。圖／嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺提供
農民驅趕鳥類方式多元，圖為有農民用線香打造的定時炮。圖／嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺提供

農民「抗鳥」激發許多聰明手段，有農民用一支線香改造出定時的驅鳥炮，有的則在田間掛滿塑膠袋，風一吹發出聲響，但各種方式無法萬無一失；學者指出，鳥會習慣重複的聲音、視覺，「多策略輪替」最有效，也能考量友善共存，讓鳥類幫忙除害蟲、老鼠

少數農民用農藥毒鳥、細漁網捕殺，甚至出現過把鳥屍掛在田間嚇阻同類，南市農業局表示，這些行為涉嫌違反野生動物保育法，現在這類激進方式已少見，最近一年沒有查獲或接獲殺害野生動物的通報。

雲林大埤鄉七十八歲黃姓稻農說，田間設稻草人或插旗幟、吊光碟片效果有限，施放沖天炮有效，但須有人在現場，許多人自製「定時炮」，在一支粗的線香上懸掛鞭炮，當線香燒到掛炮處就會點燃。

台南歸仁沙崙農場種楊姓農民說，南部日照多，購入太陽能驅鳥器，每隔一段時間就會發出鳥類討厭的尖銳聲音；後壁李姓農民使用「老鷹風箏」，發現鳥類開始適應的時候，就在稻穗上方拉上一條條反光彩帶，效果會更好。

「出現不少聰明農夫！」嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺說，有農民做的定時炮會「加蓋」，可防雨、炮屑也不會亂飛，還看過農田插滿塑膠袋或背心袋，風吹就會膨脹、發出聲音驅鳥，農業資材行則有販售「太陽能超聲波友善驅鳥神器」，發出猛禽、槍聲、銅鑼等聲響。

嘉義大學生物資源系助理教授蔡若詩表示，鞭炮、電子聲音、反光帶、老鷹風箏等措施，鳥類都會迅速習慣，而導致驅逐效果下降，最有效方法是多策略輪替，也可用管理策略，如縮短採收期、分區採收、高單價作物設置防護網。

蔡若詩也說，從生態角度出發，鳥能吃害蟲、控制鼠類，有助維繫農田生態，有農民因此留一小塊地讓鳥覓食，達到友善共存，與其全面驅逐，不如精準防護，降低關鍵時期損失。

農業 生態 農民 野鳥 老鼠

延伸閱讀

【動物冷知識】水鹿喝尿補鹽？猛禽靠尿抓獵物 連水羚求偶也尿一腳

塑膠袋+冰塊就能保鮮？ 達人曝綠花椰菜保存秘訣：一周仍翠綠

非洲低廉太陽能 正獲利於中美貿易戰

大冠鷲誤闖嘉義高鐵 一度倒地「裝死」又驚喜復活振翅飛走

相關新聞

基隆汐止喝油汙水 7天揪不出元凶

台灣自來水公司八堵抽水站抽基隆河原水抽到油汙，基隆、汐止逾十五萬戶民生用水被汙染，昨已第七天仍未解決。基隆市府昨開挖碇內...

新聞眼／台水連環失靈 把關鬆散又甩鍋

基隆、汐止逾十五萬用水戶水龍頭打開流出「油水」，有民眾喝水嗆到吐，不敢洗衣、洗澡，過濾器也被汙染，大家搶買瓶裝水應急，焦...

30身障團體上街 爭取個人助理時數

身障者遭照顧者悶死、斷食善終等爭議事件頻傳，身障者生命權遭漠視。全台卅身障團體，逾卅位身障者上街抗議，先在行政院前表達訴...

扶植庇護工場 桃園、台中推出獎勵金

桃園市有19家庇護工場提供178個職缺，雖轉銜比例高於全國平均，但普遍面臨營業能力不足等挑戰，勞動局昨表示，將透過營業額...

職場大挑戰 庇護學員、家長不願轉銜

庇護工場營運困境多，不只面臨市場競爭激烈、訓練時間冗長等挑戰，在轉銜方面，也非想像容易，桃園有庇護工場觀察，不少是庇護員...

高纖高蛋白飲食 長久減重之道

國健署統計，台灣18歲以上國人過重率高達50.3%，近千萬人口面臨體重危機。許多人不是正在減肥，就是在前往減肥的路上。腸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。