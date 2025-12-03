聽新聞
稻田防鳥害 農民放炮頻觸法

聯合報／ 記者袁志豪周宗禎李宗祐陳雅玲／連線報導

雲嘉南地區是重要糧倉，農民常用鞭炮聲響驅趕鳥類避免作物遭洗劫，然而近期卻頻傳觸法，台南有農民日前凌晨放炮遭鄰居抗議，還有餐飲業者自製驅鳥炮在門外道路噴飛爆炸，被裁罰；雲嘉南縣市政府皆表示，倡導用物理性驅鳥方式多管齊下，減少爆裂裝置。

南市善化區蓮潭里長陳紫晶，五月間向警方報案指控有農民以鞭炮掛線香、自製簡易爆竹的驅鳥裝置，涉於凌晨零時許施放擾人清夢，警方移請環保局裁處，居民也要求市府督促改善；六甲區六月時，某餐飲店兩名員工以寶特瓶、空的玉米罐自製驅鳥炮，點燃後丟擲到道路，噴飛爆炸嚇壞路人，兩人都被依違反社會秩序維護法各罰三千元。

實際上，類似驅鳥的爭議已非第一次，多年前嘉縣太保市呂姓農婦為防止成群麻雀等鳥類啄食稻穗，將沖天炮插入寶特瓶施放，爆竹火花飛入一旁鄰居的農用倉庫、引燃稻草，整個倉庫燒毀，最後賠鄰居四十萬元和解，被依公共危險罪判二月徒刑，宣告緩刑二年確定。

律師黃睦涵說，社維法對「放置、投擲或發射有殺傷力之物品」、「無正當理由於公共場所、房屋近旁焚火」，都以有危害他人身體或財物才會裁處，所以農民確保安全無虞就不違法，當然也不構成公共危險罪，但若製造太大聲響且不聽勸，仍會違反社維法。

南市消防局建議，若要採用爆竹煙火驅鳥，應有限制地施放，施放後務必檢查周遭已無火源或餘燼。南市農業局主秘吳威達說，將提供更完善、清楚的安全驅鳥指引，鼓勵採用驅鳥球、反光帶、電子式驅鳥設備等，減少爆裂式驅鳥裝置對環境的干擾。

雲縣府農業處長魏勝德說，近年有驅鳥雷射燈、驅鳥感應器可利用，或於田間吊掛可反光的光碟片，達到驅鳥的效果。嘉義縣府農業處則建議可使用較粗的驅鳥繩，綁上彩帶或用鮮艷的顏色讓鳥類易於辨識。

