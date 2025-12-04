聽新聞
基隆汐止喝油汙水 7天揪不出元凶

聯合報／ 記者游明煌李柏澔胡瑞玲林海／連線報導
基隆河八堵抽水站原水遭不明油汙汙染，導致基隆自來水管網油汙染，基隆市安樂、仁愛、七堵、中山、信義區等都受影響。記者游明煌／攝影
基隆河八堵抽水站原水遭不明油汙汙染，導致基隆自來水管網油汙染，基隆市安樂、仁愛、七堵、中山、信義區等都受影響。記者游明煌／攝影

台灣自來水公司八堵抽水站抽基隆河原水抽到油汙，基隆、汐止逾十五萬戶民生用水被汙染，昨已第七天仍未解決。基隆市府昨開挖碇內大排採樣清淤、追查上游廠商。市長謝國樑說，查獲正方倉儲、盛星動力依違反水汙染防治法重罰，但排除是上月汙染元凶，現掌握數家對象報請基隆地檢署偵辦中。

八堵抽水站原水上月廿七日被不明油汙汙染，市府稽查發現水公司油膜感測器故障，前天也已對台水開罰五十萬元。

基隆市府與台水前晚一度在暖暖區碇內大排旁查獲疑似汙染源，昨開挖長四十公尺長的碇內大排，清除淤泥、取樣送驗。

環保局長馬仲豪說，昨先到正方倉儲稽查，認定廠內逕流廢水沒有妥善處理，環保局裁罰六十萬元，但檢驗及比對上月水汙染取樣後，排除是肇事元凶。

台水先前否認油膜偵測器故障是造成油汙染原因之一，但總經理李丁來昨說，油膜偵測器因為位置問題沒有發揮效用，未來會增設低濃度有機探測儀。

李丁來表示，市府清除汙染源，檢測水質符合標準後，會通報市府復抽，並加強抽水站攔油索，廿四小時巡查。謝國樑回應，安全無虞才會同意復抽基隆河的水。

環境部：建議台水調整取水

經此事件，外界才得知台水是直接抽取基隆河河水作為原水，便進入淨水場。環境部表示，已建議台水評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水質，並提高例行巡查頻率，取水口常設更新攔油索及吸油棉雙重防護；此外，要求操作人員每二小時原水嗅辨記錄，以熱嗅檢測強化人為監控，盡速完成新型「水中油監測儀」布設測試。

台水副總經理武經文說，台灣很多地方特別是西部都是抽取川流水再搭配水庫蓄水，會經如沉澱、快濾、消毒等流程後，才會供水。

盛星動力是國光客運的保修廠，環保局說洗車機應設置廢水處理設施，也發現廢油未設防溢堤，請總公司改善。國光客運先停止洗車等作業，並辦理排放廢（汙）水處理許可證文件、廢油回收防溢堤等改善事宜。正方倉儲截至晚間仍無回應。

基隆河油汙追追追 製表／游明煌
基隆河油汙追追追 製表／游明煌

