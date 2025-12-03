聽新聞
影／交響樂搭名畫 國臺交聯手兩美術館「畫映音樂會」 即日起索票

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
國立臺灣交響樂團、國立臺灣美術館、臺南國家美術館籌備處共同策畫「畫映－交響音樂會」本月14日下午2時在台南文化中心演藝廳登場，今宣傳活動。記者林伯驊／攝影
國立臺灣交響樂團、國立臺灣美術館、臺南國家美術館籌備處共同策畫「畫映－交響音樂會」本月14日下午2時在台南文化中心演藝廳登場，以演奏搭配多媒體呈現名畫，帶領觀眾重新走一趟從日治時期到2000年全球化浪潮的藝術發展軌跡，即日起免費索票。

音樂會分4大篇章，取材自國美館典藏常設展「時代印記」，呈現日治時期的思想啟蒙、戰後民間藝術的蓬勃生長、1980年多元文化的交融碰撞，以及2000年後在全球化浪潮中的創作，音樂會將以作曲家張菁珊的「音樂百年組曲」開場，接著「後壁溝」紀念日治時間天才畫家陳植棋，其他曲目包括「雨夜花」、「港都夜雨」、「潯江漁火組曲之撒網」、「寶島曼波」等20首。

由指揮巫竑毅率領NTSO臺灣青年交響樂團，還邀請實力派歌手秀蘭瑪雅、施文彬、謝宇威、依拜．維吉同台獻藝；演奏時同步搭配多媒體動畫投影，呈現近現代的藝術畫作，據了解，選用65幅名畫，包括林玉山「故園追憶」、陳澄波「嘉義公園」、黃水文「南國初夏」、席德進「船」等。

今宣傳記者會，國臺交團長歐陽慧剛說，希望透過古典音樂、影像動畫與美術典藏的結合，帶領觀眾重新走一趟台灣藝術百年的旅程，「在音符裡看見筆觸，在畫作裡聽見旋律」，交響樂不只在音樂廳，美術也不只在展覽館。

南國美館籌備處代理主任黃宏文說，此次合作是近現代美術再發覺、再生產的很好方式，觀眾彷彿被帶回作品誕生的時代現場，進入一個能夠共感、共時的臺灣美術世界。

國美館副館長汪佳政說，用音樂與美術勾勒出百年文化軌跡，感受台灣發展內涵。

電子索票可洽OPENTIX兩廳院文化生活，電洽NTSO（04）23391141分機153，紙本索票地點可直接前往台南文化中心、歸仁文化中心服務台，自本月3日至7日，10日至13日，每日9時到下午5時。詳細資訊可上NTSO官網

國立臺灣交響樂團、國立臺灣美術館、臺南國家美術館籌備處共同策畫「畫映－交響音樂會」本月14日下午2時在台南文化中心演藝廳登場，今宣傳活動，客語歌王謝宇威現身表演。記者林伯驊／攝影
國立臺灣交響樂團、國立臺灣美術館、臺南國家美術館籌備處共同策畫「畫映－交響音樂會」本月14日下午2時在台南文化中心演藝廳登場，今宣傳活動。記者林伯驊／攝影
