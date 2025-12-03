醫美擴大11專科「家醫、急診均納入」…輔導認證取代評鑑 力拚元旦上路

衛福部上月預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，其中診所評鑑有待討論，今開會達成三點共識，包括可施行美容醫學手術確定列入家醫科，共十一專科；無專科卻有實務經驗者，可提出實例經全聯會認證；至於爭議最大的評鑑，則改為鼓勵參與認證，由專科醫學會及全聯會討論認證機制，期待明年元旦上路。

衛福部修特管法，將美容醫學改為三層管理，其中特定醫美處置，如光電治療、針劑注射等，執行醫師2019年畢業後需完成一般醫學訓練（PGY），否則要補訓，等同直美關門。而美容醫學手術及特定美容醫學手術則須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診科、皮膚科等專科醫師資格。

衛福部醫事司長劉越萍今天表示，經過70多位醫界代表與會討論逾3小時，達成三點共識。首先專科醫師資格新增家醫科，等同有十一個專科醫師可執行特定醫美手術。

第二點共識，劉越萍指出，針對過去無專科資格卻有美容醫學處置實務經驗者，可以提供具體處置實例，經過醫師公會全聯會和專科學會開課完成訓練後，直接取得資格，保障其原有工作權。過去執行手術卻無專科醫師資格者，若有相關個案將提出討論，一定會有落日條款。

爭議最大的診所評鑑制度，劉越萍表示，目前共識是，在病人安全前提下，「認同以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」。過去已存在美容醫學品質認證，參與度不高，現在重新梳理後，認證方式將由醫師公會全聯會與各專科醫學會共同規畫，並朝趨同標準進行，評核內容包括醫師資格、施作場域、使用物品、及病人術前術中術後照護品質等，詳細執行細節會再討論。

劉越萍說，期待新制能如期於明年元旦實施，確保國內外民眾在春節醫美旺季，均能獲得更安全、有品質的醫療服務。