范克萊本國際鋼琴大賽金牌 歐嘉肯恩「大手」展藝

中央社／ 台北3日電
2001年范．克萊本國際鋼琴大賽冠軍歐嘉．肯恩（Olga Kern）（圖）將來台舉行鋼琴獨奏會，挑戰7名風格迥異的作曲家作品，8日率先於台北中山堂演出。（鴻宇藝術提供）中央社
2001年范．克萊本國際鋼琴大賽冠軍歐嘉．肯恩（Olga Kern）（圖）將來台舉行鋼琴獨奏會，挑戰7名風格迥異的作曲家作品，8日率先於台北中山堂演出。（鴻宇藝術提供）中央社

俄裔美籍鋼琴家歐嘉・肯恩將二度來台舉行鋼琴獨奏會。肯恩有雙適合彈琴的大手，2001年在范・克萊本國際鋼琴大賽一舉奪得金牌，開啟音樂生涯至今。

台北市立大學音樂學系系主任陳冠宇今天對媒體訪問時表示，歐嘉・肯恩（Olga Kern）有一雙大手，意志力堅強，憑藉生動的舞台魅力、充滿激情的自信音樂能力以及非凡的技巧，至今依舊吸引樂迷朝聖。

陳冠宇表示，肯恩拿過包括拉赫瑪尼諾夫鋼琴大賽等多個大賽金牌得主，最重要的成就是在2001年范・克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International PianoCompetition）中奪冠，「范・克萊本大賽很少給女性鋼琴家大獎，當時肯恩剛生完小孩，她就一手搖小孩一手彈鋼琴，立志要得獎，果然金牌入袋。」

今年50歲的肯恩2010年首次來台巡演，2024年她受邀與台北市立交響樂團合作挑戰拉赫瑪尼諾夫「C小調第二號鋼琴協奏曲」，今年則將來台舉行獨奏會，挑戰貝多芬、舒曼、拉赫瑪尼諾夫、柴可夫斯基、史克里亞賓、巴拉基列夫與蓋西文等7名風格迥異的作曲家作品，充滿挑戰。

陳冠宇分享，這場音樂會有鋼琴文獻中所寫「最難作品之一」的巴拉基列夫「伊斯拉美（東方幻想曲）」；肯恩也將帶來拿手的拉赫瑪尼諾夫、柴可夫斯基與史克里亞賓的經典鋼琴名曲。

歐嘉・肯恩鋼琴獨奏會將於12月8日在台北中山堂中正廳，12月10日在高雄衛武營音樂廳演出。肯恩也將在國北教大音樂系以及台北市立大學音樂學系舉行鋼琴大師班。

