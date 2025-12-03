基隆油汙染新增補償方案 謝國樑：更換濾心每戶補助千元

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆油汙染新增補償方案，謝國樑：「更換濾心每戶千元。」記者游明煌／攝影
基隆油汙染新增補償方案，謝國樑：「更換濾心每戶千元。」記者游明煌／攝影

基隆自來水油汙染事件，市長謝國樑今晚宣布，民眾有因水汙杂事件更換濾芯者，請拍攝淨水器環境及更換濾心照及收據、發票正本，每家戶補助1千元，以一次為限，更換濾補助申請時間至12月31日。

謝國樑今晚間再次前往碇內前進指揮所現場，與自來水公司總經理李丁來、環境部簡任技正簡良達及市府相關單位共同勘查汙染整治進度，並宣布因應自來水污染事件，市府補助項目將新增「濾芯更換費用」，協助受影響市民降低生活負擔。

謝國樑說，市府已啟動總額約1.9億元的災害準備金，原訂補助項目為：購買包裝水費用補貼、身體不適之醫療費用補助，以及今年底前完成之水塔清洗費用。考量民眾實際需求，今日再新增「更換濾芯費用補助」。

他補充，民眾若因本次事件更換濾芯，請拍攝淨水器安裝環境及更換濾芯照片，並檢附收據或發票正本，每戶可申請補助1000元，以一次為限。補助受理期間至12月31日止；此外，攜帶式簡易濾水壺不在補助範圍內。

基隆油汙染新增補償方案，謝國樑：「更換濾心每戶千元。」記者游明煌／攝影攝
基隆油汙染新增補償方案，謝國樑：「更換濾心每戶千元。」記者游明煌／攝影攝

