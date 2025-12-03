政院擬修法放寬非必要藥品專案進口 提5年國家藥物韌性計畫

台灣去年爆發生理食鹽水缺貨，藥品整備受到關注，為防止斷鏈事件再現，行政院會明天擬拍板「藥事法」部分條文修正草案，除了必要藥品能專案核准進口，非必要藥品也能比照，當有許可證的藥品供應不足，即可申請專案進口，但仍有一定審查程序。

此外，陳時中說，衛福部推出5年期的國家藥物韌性發展計畫，推動原料藥國產化、學名藥國際化、生物製劑自主化、核醫藥在地化、掌握關鍵醫材，建立國家級藥物智能物流與儲存中心等6項目標，藉此提升藥物供應韌性，避免受國際情勢波及。

行政院會明天擬討論、通過「國家藥物韌性發展計畫」，以及修正「藥事法」部分條文修正草案及「藥害救濟法」第3條、第28條修正草案。

陳時中說明，修法起因是過往台灣缺乏「必要藥品」時能專案核准進口，但去年出現生理食鹽水供應不足，發現只要藥品供應不足，就會變成「必要缺乏」，因此決定修法調整，同時加強掌握必要藥品供應。

針對修法重點，陳時中說，過往必要藥品缺藥或停止製造6個月前要向食藥署報告，以及若有天然災害等不可抗力因素，要在事實發生30天內報告；修法後，將要求業者「定期」報告許可證藥品製造、輸入及供應情況，但「定期」頻率會再與業者討論，避免造成負擔。

陳時中續指，因應生理食鹽水斷鏈事件，草案也新增，當有許可證的藥品若有供應不足之虞時得專案進口，但仍有一定審查程序。

他說，專案進口為臨時性，皆為短期契約，相關成本會增高，自然無法跟原來有許可證的相比，因此草案將做適當分配，保證專案輸入的藥品能使用完畢，也限制原來應銷售的許可證藥品時間與供應範圍，希望兩者不要衝突，業者才願意在緊急情況下透過專案進口協助藥品供應穩定。

配合藥事法修正，陳時中說，藥害救濟法也修正定義，增訂因應具有藥品許可證藥品有供應不足、因應緊急或重大影響公共衛生情事得專案核准製造或輸入藥品，納藥害救濟補助。