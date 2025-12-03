影／華航台北-鳳凰城開航 旅美棒球好手林昱珉驚喜現身首航儀式

中華航空台北–鳳凰城航線今天正式啟航，華航於桃機二航廈D4候機室舉辦首航典禮，交通部長陳世凱、美國在台協會台北辦事處處長谷立言、旅美棒球好手林昱珉等貴賓出席活動。華航表示，鳳凰城航線每周三、五、日飛航，來回直飛不中停；鳳凰城天港機場是亞利桑那州最大的國際機場，旅客可以透過與聯程機票，中轉美國其他城市。

華航董事長高星潢指出，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，旅客可以透過與西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空聯程機票，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市。相信鳳凰城開航後，華航可引領商務、觀光旅客更深入美國的各個地區，成為每位旅人的飛行首選。

華航說明，此航線以新世代客機A350-900執飛，首航班機訂位客滿，董事長高星潢也親自搭乘亞洲第一班直飛鳳凰城的CI-36航班前往鳳凰城天港機場。鳳凰城是華航於北美地區第七個航點，也是美國西南地區的第一個航點，直航飛行時間約12小時，相較於轉機行程可省下6小時的時間，提供旅客往返美國新的選擇，行程安排上更加彈性。

目前效力美國職棒大聯盟（MLB）亞利桑那響尾蛇體系球隊的旅美棒球好手林昱珉，受華航支持故特別出席今天首航儀式，他表示過去沒有直飛航班時，從台灣出發大多透過舊金山轉機前往亞利桑那鳳凰城，國內線常常延誤所以浪費很多時間，自從知道華航打算直飛鳳凰城後就非常期待，尤其是從亞利桑那回台灣時，直飛就可以省下很多時間，可以跟家人、小孩相處更久。