健康你我他／醫美運動飲控 我的回春三法

聯合報／ 文／韋韋（北市文山）
年輕時照顧所有人，卻忘了照顧自己，我開始要好好地照顧自己。圖／韋韋提供
年輕時照顧所有人，卻忘了照顧自己，我開始要好好地照顧自己。圖／韋韋提供

女人不要虧待自己美好的臉蛋，年輕時吹彈可破的肌膚，沒斑點、無皺紋，最重要的是沒有會洩漏年齡的頸紋。沒想到，歲月催人老，年輕時試鏡，導演都要我卸妝，經紀人很委屈說：「她沒化妝」；學生時期新老師都問我為什麼要化妝上課，同學會幫回：「她沒有化妝」。

但我閃閃發亮的肌膚，邁入半百後，原本水汪汪的大眼，笑起來眼周布滿皺紋；一次摯友說：「妳眼袋好明顯！」我已經很努力保養，每天敷臉及眼睛，終究敵不過歲月的摧殘。

看著我失去光澤的臉，驚覺無法忍受青春不再，只好奔向醫美，決定施打鳳凰電波，尤其是眼角魚尾紋的部分，希望能改善肌膚鬆弛、輪廓下垂與膚質彈力下降。

雖然所費不貲，我把預計出國的費用，改為美化自己。不能忍受痛楚的我，為了美貌只能盡力忍耐。我的蘋果肌回到正確位置了，先前怕有魚尾紋而不敢大笑，現在可以大笑；眼袋也愈來愈不明顯了，每天都要照幾次鏡子，當聽到身旁的人對我說：「青春美少女貴庚？給約嗎？」彷彿又回到青春無敵的歲月。

年輕時照顧所有人，卻忘了照顧自己，我開始要好好地照顧自己，嚴格控制飲食，並適度運動，努力維持體態優美，現在不再是背影殺手，而是正面和背影都是殺手，我已成為回春美少女，散發出自然美麗的魅力

