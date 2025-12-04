聽新聞
0:00 / 0:00

高纖高蛋白飲食 長久減重之道

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

國健署統計，台灣18歲以上國人過重率高達50.3%，近千萬人口面臨體重危機。許多人不是正在減肥，就是在前往減肥的路上。腸胃科醫師鄭以勤表示，不論是時下流行的瘦瘦針，或是經醫師評估後進行減重手術，所有醫療行為均為輔助，民眾需調整飲食習慣才是長久之道，不妨可採行「高纖維、高蛋白」飲食法。

鄭以勤強調，如果是過重或病態性肥胖，施打瘦瘦針或減重手術後，都須攝取充足蛋白質以維持肌肉量，建議可挑選具有高纖、高蛋白特性的機能飲食，作為持續的日常主食選項，如果兼具美味更好，飲控完成度能大大提升。若用極端方式減重，當吃不夠、營養不足，會感到憂鬱不開心，又影響飲食而阻礙減重，變成惡性循環。

中華民國肥胖研究學會調查發現，逾4成民眾因缺乏意志力或難以克制食欲而中斷減重計畫。鄭以勤指出，肥胖原因95%以上源自生活形態累積，藥物或手術等醫療介入僅為輔助手段，最終目標是改變長期飲食行為，以達到健康、永久的減重效果，否則容易復胖。

鄭以勤強調，腸泌素等減重藥物雖能抑制食欲、腸胃蠕動，卻伴隨惡心、嘔吐、腹瀉或便祕等副作用。若缺乏足夠蛋白質時，患者極可能因營養不良導致肌肉量流失，不僅復胖機會高，二次減重難度也大幅增加；若進行極端飲食的話，當食欲被過度壓抑，恐會反彈成更加失控的「大食怪」。

市面流行機能食品，但普遍因口感問題，難以長期堅持。鄭以勤說，「高纖維、高蛋白」飲食有助於減重，蛋白質能增加飽足感、維持肌肉量；膳食纖維能維持更長時間的飽足感，能穩定血糖。進食時可先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後是吃全穀類的主食，可幫助控制食量。

鄭以勤強調，減重光控制熱量沒用，還要吃對。蛋白質、膳食纖維除了可延長飽足感，其富含維生素、礦物質，有益身體健康，另一個作用是成為「燃料」，足夠的營養素來促進新陳代謝與維持健康。

延伸閱讀

臨床顯示體重每增10% 睡眠呼吸中止症風險增6倍

半數國人陷肥胖危機 醫授「高纖維、高蛋白」飲食法

你真的需要蛋白粉嗎？教授提醒攝取過多恐無益且有重金屬問題

血管堵塞不是油害的！醫師曝真兇是「它」：每天在餐桌裝無害

相關新聞

扶植庇護工場 桃園、台中推出獎勵金

桃園市有19家庇護工場提供178個職缺，雖轉銜比例高於全國平均，但普遍面臨營業能力不足等挑戰，勞動局昨表示，將透過營業額...

職場大挑戰 庇護學員、家長不願轉銜

庇護工場營運困境多，不只面臨市場競爭激烈、訓練時間冗長等挑戰，在轉銜方面，也非想像容易，桃園有庇護工場觀察，不少是庇護員...

高纖高蛋白飲食 長久減重之道

國健署統計，台灣18歲以上國人過重率高達50.3%，近千萬人口面臨體重危機。許多人不是正在減肥，就是在前往減肥的路上。腸...

健康你我他／醫美運動飲控 我的回春三法

女人不要虧待自己美好的臉蛋，年輕時吹彈可破的肌膚，沒斑點、無皺紋，最重要的是沒有會洩漏年齡的頸紋。沒想到，歲月催人老，年...

投資老手都在關注！權證成投資理財新寵？

講到「投資」，多數人腦海裡立刻浮現的關鍵字，可能是「存錢」、「股票」或「ETF」。但你知道嗎？近年有一種投資工具正默默竄起，成為資深投資人圈內的熱門話題，那就是「權證」！這項靈活又充滿挑戰性的金融商品

再掀「不可能」！百萬網紅 HowHow 也淪陷的創意吃法！經典泡麵玩出新高度，網友狂曬私房神搭配！

泡麵界又被HowHow 翻玩了！這次他盯上的是人人心中都有回憶的味味A排骨雞麵。這款國民泡麵向來以「濃郁湯頭＋經典排骨雞香味」稱霸宵夜場，如今在HowHow 手上更直接升級成「排骨雞創意宇宙」，在排骨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。