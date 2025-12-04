高纖高蛋白飲食 長久減重之道

國健署統計，台灣18歲以上國人過重率高達50.3%，近千萬人口面臨體重危機。許多人不是正在減肥，就是在前往減肥的路上。腸胃科醫師鄭以勤表示，不論是時下流行的瘦瘦針，或是經醫師評估後進行減重手術，所有醫療行為均為輔助，民眾需調整飲食習慣才是長久之道，不妨可採行「高纖維、高蛋白」飲食法。

鄭以勤強調，如果是過重或病態性肥胖，施打瘦瘦針或減重手術後，都須攝取充足蛋白質以維持肌肉量，建議可挑選具有高纖、高蛋白特性的機能飲食，作為持續的日常主食選項，如果兼具美味更好，飲控完成度能大大提升。若用極端方式減重，當吃不夠、營養不足，會感到憂鬱不開心，又影響飲食而阻礙減重，變成惡性循環。

中華民國肥胖研究學會調查發現，逾4成民眾因缺乏意志力或難以克制食欲而中斷減重計畫。鄭以勤指出，肥胖原因95%以上源自生活形態累積，藥物或手術等醫療介入僅為輔助手段，最終目標是改變長期飲食行為，以達到健康、永久的減重效果，否則容易復胖。

鄭以勤強調，腸泌素等減重藥物雖能抑制食欲、腸胃蠕動，卻伴隨惡心、嘔吐、腹瀉或便祕等副作用。若缺乏足夠蛋白質時，患者極可能因營養不良導致肌肉量流失，不僅復胖機會高，二次減重難度也大幅增加；若進行極端飲食的話，當食欲被過度壓抑，恐會反彈成更加失控的「大食怪」。

市面流行機能食品，但普遍因口感問題，難以長期堅持。鄭以勤說，「高纖維、高蛋白」飲食有助於減重，蛋白質能增加飽足感、維持肌肉量；膳食纖維能維持更長時間的飽足感，能穩定血糖。進食時可先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後是吃全穀類的主食，可幫助控制食量。

鄭以勤強調，減重光控制熱量沒用，還要吃對。蛋白質、膳食纖維除了可延長飽足感，其富含維生素、礦物質，有益身體健康，另一個作用是成為「燃料」，足夠的營養素來促進新陳代謝與維持健康。