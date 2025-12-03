快訊

健康主題館／川崎症 AI預測模型領先全球

聯合報／ 特約記者楊正敏／台北報導
郭和昌教授(前排右2)領導的川崎症研究團隊。圖／長庚醫院提供
孩子連日高燒，可能只是感冒，卻也可能是會對心臟造成永久傷害的「川崎症」。在急診與兒科門診，川崎症一直是最讓醫師頭痛的疾病之一。症狀出現沒有固定順序，也不一定一次全數出現，常讓醫師必須反覆觀察，深怕漏掉治療黃金期。

1秒內估算風險預測值

為了縮短這段診斷的空窗期，高雄長庚醫院川崎症研究團隊，攜手成功大學電機工程專家跨域合作共同研發「AI川崎症輔助診斷系統」，透過逾十萬筆發燒及川崎症病童資料訓練模型，只要用全套血液檢查（CBC）、C反應蛋白（CRP） 、肝功能等一般抽血檢驗，就能在一秒內估算川崎症風險預測值。

川崎症研究專家高雄長庚兒科教授郭和昌說，若預測值高於50%，將即時提醒臨床醫師，協助進行進一步評估並及早給予適當治療。測試結果顯示，AI的召回率達89%、專一性高達92%，準確度在臨床中具有相當參考價值。

川崎症是5歲以下兒童常見的全身性血管發炎疾病，若錯過黃金治療期，可能引發冠狀動脈瘤，留下終身風險，是已開發國家兒童後天性心臟病的主要成因之一。傳統川崎症診斷，需看是否「發燒超過5天」以及是否同時出現草莓舌、結膜炎、淋巴結腫大、四肢變化或皮疹等5大臨床症狀。不過，許多孩子並不會一次出現所有典型症狀，被歸類為「不完全型川崎症」，診斷難度更高。

解決「早期辨識」難題

郭和昌指出，臨床上常見孩子在症狀不典型時被延遲診斷，等到冠狀動脈出現變化才被確診，家長既焦慮、醫師也懊惱。臨床診斷高度仰賴醫師經驗，因此「早期辨識」一直是全世界兒科醫師的難題。這項AI智慧診斷技術，能有效降低對醫師經驗的依賴，提升早期診斷準確性與治療時效，守護兒童的心臟健康，更有效率的運用有限的醫療資源。

這項由高雄長庚醫院川崎症中心自主研發、領先國際的創新成果，已經技轉並申請衛福部食藥署醫材許可中，並將在12月4日到7日登場的「台灣醫療科技展」中展出，郭和昌教授明天也將以「川崎症人工智慧創新診斷」為題進行成果發表。

長庚醫療團隊在醫療科技展開設「卓越醫療專區」、「創新科技專區」、「智慧醫療專區」和「公益榮耀專區」四大專區，並將發表多項在心血管疾病方面的智慧醫療研發成果，包括以AI辨識左心室收縮功能低下的高風險族群，以及早介入檢查治療，降低未來心臟衰竭及死亡風險；以180萬名病人、超過500萬筆心電圖資料建立模型，運用AI協助預測心肌梗塞、中風、心衰竭高危險群的「心房顫動」個案等。

健康主題館／川崎症 AI預測模型領先全球

