快訊

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

「生日會將有異動」遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

昔日對手再披戰袍！劉建國二度參選雲林縣長 張麗善冷回這句話

政院擬修法防止非必要藥品斷鏈 放寬可專案進口

中央社／ 台北3日電
行政院預計將通過「藥事法」及「藥害救濟法」部分條文修正草案，送交立法院審議。行政院政務委員陳時中（圖）3日下午出面說明相關議題並回應媒體提問。中央社
行政院預計將通過「藥事法」及「藥害救濟法」部分條文修正草案，送交立法院審議。行政院政務委員陳時中（圖）3日下午出面說明相關議題並回應媒體提問。中央社

台灣去年曾出現生理食鹽水缺貨問題，為防止斷鏈事件再度發生，行政院會明天擬通過藥事法部分條文修正草案等，放寬「非必要藥品」也可專案進口，當有許可證的藥品若有供應不足之虞時也可申請專案進口，但仍要經過審查流程。

經行政院政務委員陳時中審查，行政院會明天擬討論、通過修正「藥事法」部分條文修正草案及「藥害救濟法」第3條、第28條修正草案。陳時中今天對媒體表示，過往台灣「必要藥品」缺乏時，可以專案核准進口，但在去年出現生理食鹽水供應不足情況後，發現只要藥品供應不足就會變成必要的缺乏，因此決定修法調整，同時要加強掌握必要藥品供應。

根據現行藥事法第27條之2，中央衛生主管機關於接獲通報或得知必要藥品有不足供應之虞時，得登錄於公開網站，並得專案核准該藥品或其替代藥品之製造或輸入，不受第39條的限制。

陳時中說，修法重點一，過往必要藥品是缺藥或停止製造6個月以前要向食藥署報告，以及若有天然災害等不可抗力時，要在事實發生30天內報告，未來為更清楚掌握必要藥品供應，因此藥事法部分條文修正草案要求業者「定期」向食藥署報告許可證藥品的製造、輸入及供應情形，至於「定期」的頻率會再與業者討論。

修法重點二，陳時中說，從生理食鹽水斷鏈事件可以知道，只要是缺乏，那就會變成必要的缺乏，因此草案也新增，當有許可證的藥品若有供應不足之虞時，也可以進行專案進口，但仍要經過審查程序。

陳時中表示，因為專案進口為臨時性，都是一些短期契約，所以相關成本都會增高，輸入後價格沒有辦法跟原來有許可證的相比，因此草案也將做適當分配，保證專案輸入的藥品能夠使用完畢，同時限制原來應銷售的許可證藥品時間與供應範圍，希望兩者不要有衝突，業者才會願意在緊急情況下，透過專案進口協助讓藥品供應不缺。

配合上述修正，陳時中說，考量專案核准製造或輸入亦為因應普遍性醫療需求事件，因此藥害救濟法第3條第2款也修正合法藥物的定義，增訂因應具有藥品許可證藥品有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公共衛生情事得專案核准製造或輸入藥品，納入藥害救濟制度。

藥品 陳時中 行政院 生理食鹽水 食藥署

延伸閱讀

吳子嘉爆陳時中「靠疫苗A一億美金」判賠200萬 最高法院廢棄發回更審

原來是新聞／補充健保費改革方案挨轟「賊仔政府」暫緩或再重新上路？

政務委員陳時中：政府啟動雙軸策略 打造健康台灣新引擎

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

相關新聞

基隆追水汙染禍首…正方倉儲、盛星動力兩家違規重罰 但元凶另有其人

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，昨晚在碇內大排發現疑似汙染源頭，今天市府開挖大...

今晚至明晨「冷空氣最強」！平地低溫探15度 5日起漸回暖至周末

氣象署表示，今晚至明晨冷空氣最強，平地低溫約攝氏15至18度，明天白天北部高溫約19至21度，整天偏涼冷，中南部約24、...

昂貴罕病藥物該不該納健保？中經院院長連賢明給建言

衛福部健保署近期宣布將罕病藥物納入健保給付，引發外界關注。對此，中經院院長連賢明指出，健保的目的本來就不是單純的提供醫療...

政院擬修法放寬非必要藥品專案進口 提5年國家藥物韌性計畫

台灣去年爆發生理食鹽水缺貨，藥品整備受到關注，為防止斷鏈事件再現，行政院會明天擬拍板「藥事法」部分條文修正草案，除了必要...

影／華航台北-鳳凰城開航 旅美棒球好手林昱珉驚喜現身首航儀式

中華航空台北–鳳凰城航線今天正式啟航，華航於桃機二航廈D4候機室舉辦首航典禮，交通部長陳世凱、美國在台協會台北辦事處處長...

政院擬修法防止非必要藥品斷鏈 放寬可專案進口

台灣去年曾出現生理食鹽水缺貨問題，為防止斷鏈事件再度發生，行政院會明天擬通過藥事法部分條文修正草案等，放寬「非必要藥品」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。