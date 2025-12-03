餐飲業自行去化廚餘 米其林主廚投入蚯蚓作堆肥

快訊

中央社／ 台北3日電

台灣發生非洲豬瘟後，廚餘處理引起多方討論。有餐飲業自行去化廚餘，今年獲米其林綠星與一星的好嶼餐廳主廚李易晏，今天在綠色餐飲指南舉辦的活動，分享他用蚯蚓作堆肥。

綠色餐飲指南成立於2018年，希望整合理念相同的餐廳，在台灣推廣綠色飲食，2022年參照英國永續餐廳協會標準，推出綠色餐廳評鑑制度，今天舉行「2025國際綠色餐飲年會暨頒獎典禮」。

除了頒獎也有多場座談，其中一場是「餐飲業的隱形減碳力」，獲得年度大獎的兩家業者，都談到廚餘處理問題，且都主動採取利用蚯蚓作堆肥。

好嶼餐廳已連3年獲得米其林綠星，今年再摘下米其林一星，主廚李易晏今天再獲頒綠餐大使，他說，將廚餘交給合法清除業者最簡單，但他認為餐飲業者也該有社會責任，今年初，他在餐廳後場，買了兩箱8公斤重的蚯蚓，以餐廳的生廚餘餵食蚯蚓，並將蚯蚓產生的堆肥，在朋友的土地上試種植物，希望植物也能成為餐廳的料理食材。

李易晏說，每天約有1/3生的廚餘可進到蚯蚓箱，數量雖不多，但他希望有示範作用，目前正計畫找餐廳附近的空地，與社區合作，從廚餘處理讓大家更珍惜食物，也教育大家認識廚餘的循環利用。

蕃薯藤在全台有20多家餐廳，主要提供天然有機食物，也經營有機農場，執行長黃顯妘說，只經營餐廳時，廚餘就依規定委託清運，經營有機農場後，因土壤需要有機肥改良，就想到自產自銷，現在餐廳也利用蚯蚓箱，將部分餐廳的廚餘變堆肥，蚯蚓吃不完的廚餘就集中到農場，經由酵素等方法，讓廚餘回歸土地，因蕃薯藤主要是提供蔬食，生的廚餘占比達9成，可以相當充分達到循環利用效果。

黃顯妘說，蚯蚓箱放在餐廳門口，讓客人可親眼看到廚餘可經由循環方式，再種出香料植物並入菜，有些客人因此認為在自家或公司也可仿效。

