基隆追水汙染禍首…正方倉儲、盛星動力兩家違規重罰 但元凶另有其人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府今天調派挖土機到碇內大排現場開挖河中土泥，採樣送驗追查禍首，並清除汙染源，如果檢測合格，將恢復基隆河取水。記者游明煌／攝影
基隆市府今天調派挖土機到碇內大排現場開挖河中土泥，採樣送驗追查禍首，並清除汙染源，如果檢測合格，將恢復基隆河取水。記者游明煌／攝影

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，昨晚在碇內大排發現疑似汙染源頭，今天市府開挖大排採樣並清淤、追查上游廠商。市長謝國樑晚間說，目前查獲正方倉儲、盛星動力公司兩間廠商都違反水汙染重罰，但都排除是上月汙染水源元凶，目前還掌握一些對象，已報請基隆地檢署偵辦，目前不便透露。

基隆河八堵抽水站原水11月27日被不明油汙汙染，進入管網系統後影響基隆4個區及新北汐止15萬戶用水，民眾打開水龍頭有油味，基隆市政府與台水公司今天在暖暖區碇內大排旁疑似汙染源頭設前進指揮所，開挖水中淤泥，並往上追查可能的禍首。

市府環保局長馬仲豪說，今天前往正方倉儲稽查，認定逕流廢水並沒有妥善處理，環保局今天依水汙染防治法裁處60萬元罰鍰，但檢驗及比對上月水汙染後排除是元凶。

環境部簡任技正簡良達表示，12月1日環境部主動協助基隆市府查緝汙染源，發現碇內大排有些許油汙持續往下游漂流，立即往上游溯源追查，發現盛星動力公司是國光客運保修廠，涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，依水汙法告發並令相關作業停工，但依現場排放量，非上月水油染的廠商。盛星動力裁處的金額市府明天會公布。

市長謝國樑表示，市府與環境部通力合作，目前查獲正方倉儲、盛星動力公司兩間廠商都違反水汙染重罰，但都排除是上月元凶。真正的元凶一定要水落石出，市府目前還掌握一些對象，名單不便透露，已報請基隆地檢署偵辦。

市府開挖長40公尺長的碇內大排清除淤泥，市府工務處長簡翊哲說，今天已清一半，今晚吸泥車進駐，抽換髒水，並以砂包阻排溝的髒水，改善基隆河水質，預計明天可清除完畢。

自來水公司總經理李丁來表示，他們投入人力在基隆河上下游進行水質檢測，市府清除結束後，檢測水質符合標準後會通報市府復抽，會加強抽水站攔油索、低濃度有機探測儀，並24小時巡察，確保未來的供水不會再有汙染。目前檢測水質蠻不錯的，2天後應該是可以抽水。謝國樑強調，水質安全無虞才會同意復抽基隆河的水。

針對補償新方案，謝國樑宣布，民眾有因水汙杂事件更換濾芯者，請拍攝淨水器環境及更換濾心照及收據、發票正本，每家戶補助1千元，以一次為限，更換濾補助申請時間至12月31日。

基隆市長謝國樑（左三）說明，正方倉儲及盛星動力都有違法情事，依法開罰，但都排除是上月自來水油汙染元凶。記者游明煌／攝影
