陳世凱視察桃機三航廈北登試營運 發乖乖給旅客、體驗扭蛋機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
交通部長陳世凱（右）親自發放北登機廊廳限定款乖乖給旅客。記者黃仲明／攝影
桃園機場第三航廈北登機廊廳自12月1日起試營運2天以來已有9航班，約1,950位旅客體驗北登機廊廳的服務。交通部長陳世凱下午到場視察試營運情形，機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫陪同說明，陳世凱沿途向搭機旅客詢問使用感受，還親自發放北登機廊廳限定款乖乖，並與現場的搭機旅客進行互動。陳世凱也詢問店家這幾天的營業狀況，看到扭蛋機也興奮地玩了一次。

陳世凱表示，感謝桃園機場大聯盟單位及機場公司的努力，希望第一線同仁持續加強服務細節，為年底前正式營運啟用做好整備，達成桃園機場第三航廈建設第一階段里程碑。為了提升旅客整體服務體驗，請機場公司根據試營運期間旅客的意見回饋，持續優化動線設計、資訊引導、餐飲購物等服務細節，並勉勵第一線同仁再接再厲、持續精進。

視察過程中，有旅客向陳世凱表達北登機廊廳環境舒適、空氣清新，沙發還有不同形式的充電插座；另有一位日籍旅客跟陳世凱合照並當場追蹤部長的社群媒體帳號。事後陳世凱也補充，北登機廊廳沙發區設置多元形式的充電插座，就是依照民眾回饋的想法予以優化，希望旅客不吝提供意見，讓桃園機場越來越好。

機場公司說明，為達成桃園機場發展成為亞太樞紐目標，交通部投入近1,284億元推動第三航廈建設，完成後將可增加提供4,500萬人次航廈年旅客服務容量及27個停機位。北登機廊廳是第三航廈建設的第一階段亮點成果，包括8個停機位與登機門，可提供580萬人次的年旅客服務容量，施工中的主體航廈與南登機廊廳，也將依照北登機廊廳建設經驗與營運情形持續優化，以提供更優質及完善的國門服務。

陳世凱（左）巡視時察看兒童遊戲區的遊具。記者黃仲明／攝影
桃機三航廈北登試營運第三天，交通部長陳世凱（右三）到場視察試營運情形，機場公司董事長楊偉甫（右四）陪同說明。記者黃仲明／攝影
交通部長陳世凱（右）視察桃機三航廈北登試營運情形，親自付錢轉了一次扭蛋機。記者黃仲明／攝影
相關新聞

基隆追水汙染禍首…正方倉儲、盛星動力兩家違規重罰 但元凶另有其人

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，昨晚在碇內大排發現疑似汙染源頭，今天市府開挖大...

今晚至明晨「冷空氣最強」！平地低溫探15度 5日起漸回暖至周末

氣象署表示，今晚至明晨冷空氣最強，平地低溫約攝氏15至18度，明天白天北部高溫約19至21度，整天偏涼冷，中南部約24、...

昂貴罕病藥物該不該納健保？中經院院長連賢明給建言

衛福部健保署近期宣布將罕病藥物納入健保給付，引發外界關注。對此，中經院院長連賢明指出，健保的目的本來就不是單純的提供醫療...

亞培連續血糖監測斷訊…全球至少釀7死 食藥署清查：國內無同型號產品

美國食品藥物管理局（FDA）針對醫材業者亞培（Abbott）產品連續血糖監測系統（CGM）發布最高級別「Class I」...

桃園機場第三航廈北登機廊廳自12月1日起試營運2天以來已有9航班，約1,950位旅客體驗北登機廊廳的服務。交通部長陳世凱...

超高齡社會來臨失智症成顯學 中醫大投入3款新藥研究

台灣即將進入超高齡社會，失智症預期將成為影響長者及照護家庭的重大疾病，目前失智症治療仍以藥物延緩病程為主流的現在，各方研...

