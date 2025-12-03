陳世凱視察桃機三航廈北登試營運 發乖乖給旅客、體驗扭蛋機

桃園機場第三航廈北登機廊廳自12月1日起試營運2天以來已有9航班，約1,950位旅客體驗北登機廊廳的服務。交通部長陳世凱下午到場視察試營運情形，機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫陪同說明，陳世凱沿途向搭機旅客詢問使用感受，還親自發放北登機廊廳限定款乖乖，並與現場的搭機旅客進行互動。陳世凱也詢問店家這幾天的營業狀況，看到扭蛋機也興奮地玩了一次。

陳世凱表示，感謝桃園機場大聯盟單位及機場公司的努力，希望第一線同仁持續加強服務細節，為年底前正式營運啟用做好整備，達成桃園機場第三航廈建設第一階段里程碑。為了提升旅客整體服務體驗，請機場公司根據試營運期間旅客的意見回饋，持續優化動線設計、資訊引導、餐飲購物等服務細節，並勉勵第一線同仁再接再厲、持續精進。

視察過程中，有旅客向陳世凱表達北登機廊廳環境舒適、空氣清新，沙發還有不同形式的充電插座；另有一位日籍旅客跟陳世凱合照並當場追蹤部長的社群媒體帳號。事後陳世凱也補充，北登機廊廳沙發區設置多元形式的充電插座，就是依照民眾回饋的想法予以優化，希望旅客不吝提供意見，讓桃園機場越來越好。