華航為亞洲第一家直航鳳凰城業者 率先開通台美半導體空中走廊

華航（2610）3日成亞洲第一家直航鳳凰城業者，在台積電（2330）積極布局美國鳳凰城後，華航率先開通台美半導體人流、物流空中走廊；華航董事長高星潢表示，華航一直的使命-國人到哪，華航服務就到哪裡。

華航董事長高星潢表示，華航立足北美市場已逾半世紀，考量到台積電前去設廠，未來周邊客、貨運需求激增，成為亞洲第一家開航台北-鳳凰城直航業者，此航線為北美直航第七個客運航點，航網版圖再下一城，未來每周往返40班，北美成為推升明年營運成長重要動能。

高星潢表示，華航使命就是以客人需求為主軸，客人想到哪，華航服務就到哪裡，華航看好鳳凰城不僅是人流還有物流，隨著國內許多科技業者前往鳳凰城投資，華航能供各種符合科技業半導體運送、建廠服務，有信心未來載客率維持在85%以上。

美國在台協會台北辦事處處長谷立言也出席登機門活動也指出，根據相關統計，美國往返台灣旅行及商務需求不斷持續成長，台灣今年已成為美國前20大主要客源，去年有來自台灣的旅客39.8萬人，較前一年成長16%。

讓美國再次偉大商機，各大產業紛紛到北美投資，尤其各種人流、物流的需求龐大，亞洲轉機到北美至中南美需求急速攀升，東南亞轉機客已達65%，越南、印尼、泰國及菲律賓到北美需求龐大，北美線成為未來航空業業績成長的新動能。