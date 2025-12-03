快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

華航為亞洲第一家直航鳳凰城業者 率先開通台美半導體空中走廊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航３日成亞洲第一家直航鳳凰城業者，在台積電積極布局美國後，華航率先開通台美半導體人流、物流空中走廊。黃淑惠攝
華航３日成亞洲第一家直航鳳凰城業者，在台積電積極布局美國後，華航率先開通台美半導體人流、物流空中走廊。黃淑惠攝

華航（2610）3日成亞洲第一家直航鳳凰城業者，在台積電（2330）積極布局美國鳳凰城後，華航率先開通台美半導體人流、物流空中走廊；華航董事長高星潢表示，華航一直的使命-國人到哪，華航服務就到哪裡。

華航董事長高星潢表示，華航立足北美市場已逾半世紀，考量到台積電前去設廠，未來周邊客、貨運需求激增，成為亞洲第一家開航台北-鳳凰城直航業者，此航線為北美直航第七個客運航點，航網版圖再下一城，未來每周往返40班，北美成為推升明年營運成長重要動能。

高星潢表示，華航使命就是以客人需求為主軸，客人想到哪，華航服務就到哪裡，華航看好鳳凰城不僅是人流還有物流，隨著國內許多科技業者前往鳳凰城投資，華航能供各種符合科技業半導體運送、建廠服務，有信心未來載客率維持在85%以上。

美國在台協會台北辦事處處長谷立言也出席登機門活動也指出，根據相關統計，美國往返台灣旅行及商務需求不斷持續成長，台灣今年已成為美國前20大主要客源，去年有來自台灣的旅客39.8萬人，較前一年成長16%。

讓美國再次偉大商機，各大產業紛紛到北美投資，尤其各種人流、物流的需求龐大，亞洲轉機到北美至中南美需求急速攀升，東南亞轉機客已達65%，越南、印尼、泰國及菲律賓到北美需求龐大，北美線成為未來航空業業績成長的新動能。

華航３日成亞洲第一家直航鳳凰城業者董事長高星潢表示，華航一直的使命-國人到哪，華航服務就到哪裡。黃淑惠攝
華航３日成亞洲第一家直航鳳凰城業者董事長高星潢表示，華航一直的使命-國人到哪，華航服務就到哪裡。黃淑惠攝

華航 美國在台協會 台積電 半導體

延伸閱讀

華航3日正式開通台北–鳳凰城航線、首航滿座 兩地直飛節省6小時

聞「積」起舞！美國鳳凰城「台積新村」台人「掃」走一半

另類耶誕傳統 北美防空司令部追蹤耶誕老人70年

台虎路跑吸引近3千名跑者參加 再大方送出百張機票

相關新聞

基隆追水汙染禍首…正方倉儲、盛星動力兩家違規重罰 但元凶另有其人

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，昨晚在碇內大排發現疑似汙染源頭，今天市府開挖大...

今晚至明晨「冷空氣最強」！平地低溫探15度 5日起漸回暖至周末

氣象署表示，今晚至明晨冷空氣最強，平地低溫約攝氏15至18度，明天白天北部高溫約19至21度，整天偏涼冷，中南部約24、...

昂貴罕病藥物該不該納健保？中經院院長連賢明給建言

衛福部健保署近期宣布將罕病藥物納入健保給付，引發外界關注。對此，中經院院長連賢明指出，健保的目的本來就不是單純的提供醫療...

亞培連續血糖監測斷訊…全球至少釀7死 食藥署清查：國內無同型號產品

美國食品藥物管理局（FDA）針對醫材業者亞培（Abbott）產品連續血糖監測系統（CGM）發布最高級別「Class I」...

陳世凱視察桃機三航廈北登試營運 發乖乖給旅客、體驗扭蛋機

桃園機場第三航廈北登機廊廳自12月1日起試營運2天以來已有9航班，約1,950位旅客體驗北登機廊廳的服務。交通部長陳世凱...

超高齡社會來臨失智症成顯學 中醫大投入3款新藥研究

台灣即將進入超高齡社會，失智症預期將成為影響長者及照護家庭的重大疾病，目前失智症治療仍以藥物延緩病程為主流的現在，各方研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。