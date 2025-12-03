超高齡社會來臨失智症成顯學 中醫大投入3款新藥研究

台灣即將進入超高齡社會，失智症預期將成為影響長者及照護家庭的重大疾病，目前失智症治療仍以藥物延緩病程為主流的現在，各方研究也如火如荼進行。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，該院的失智醫療中心正自主研發可以清除三種導致阿茲海默症致病蛋白的新藥，也跟美國團隊合作進行聲光刺激的物理性治療的臨床研究，可望突破現有治療的侷限與瓶頸。

中國醫藥大學附設醫院今年八月成立「失智醫療中心」，整合臨床、影像、生物標記、AI 建模與藥物治療研發，以一站式診斷流程與跨科合作為基礎，期待可以打造中台灣具研究能量與臨床量能並行的失智症中心。

台灣已陸續引進兩款阿茲海默症抗體藥物，周德陽直言，目前藥物治療臨床效果有限，副作用上也有顧慮，「目前的藥只能延緩三到四年惡化，還談不上治癒。」因此他希望將失智醫療中心打造成「能突破藥物瓶頸、真正走向國際」的研究與臨床中心，更要具備「創造下一代治療」的能力。

周德陽指出，與現有抗體藥不同，目前正研發的新藥是一段小分子蛋白質，可同時結合並清除三種與神經退化相關的錯誤蛋白，包括類澱粉（Amyloid）、tau蛋白及其他退化相關蛋白。目前已進入 新藥審查程序，預計明年就能開始臨床試驗。若成效理想，未來甚至可能同時應用在帕金森病等其他神經退化疾病。

除了藥物研發，中醫大附醫也將引進美國麻省理工學院教授、中央研究院院士蔡立慧開發的「40Hz聲光刺激治療」。談及開發創新療法，中國醫大附醫失智醫療中心副主任盧韻如說，病人每日在特定頻率的光線與聲音刺激下接受治療，一次約一小時，國外的小型研究顯示可降低大腦類澱粉蛋白沉積，已計畫在台灣進行臨床評估。若治療模式能證實對亞洲族群有效，將成為患者「不用吃藥」即可改善腦部蛋白沉積的全新選項，也避免藥物引起的腦水腫、腦出血等風險。

對於現在正飽受失智症困擾的患者，中失智醫療中心也提供「早期診斷與精準治療」的醫療服務。盧韻如說，中心集結神經科、精神科、復健科、核醫科、神經放射科與心理評估團隊，減少病人為了檢查奔波在各棟大樓中，在第一時間就能確立診斷，避免病情惡化。

為落實「早期診斷與精準治療」這項目標，AI和大數據更成為堅強的後盾。盧韻如指出，中心以醫院累積超過1.3萬筆的阿茲海默症資料庫建立AI模型，協助臨床判斷，預測病人多久會從輕度走到中度或重度，預測打抗體新藥是否可能腦出血或腦水腫。未來還希望能開發語音加學影像AI，讓民眾在家用手機就能進行初步認知篩檢，這對偏鄉患者來說會有很大的幫助。

除了臨床診斷，失智醫療中心近年也積極投入「外泌體」研究。盧韻如解釋，外泌體是一種細胞釋放出的微小囊泡，能攜帶訊息分子或藥物，有能力穿越體內不同的屏障，被視為未來治療的重要載體。國外研究發現，肥胖患者脂肪細胞釋放的外泌體中，可能含有導致類澱粉沉積訊號的因子，中醫大附醫正與美國德州醫學中心合作，研究肥胖與外泌體、以及阿茲海默症之間的關聯。12月4日登場的台灣醫療科技展上，將會發表相關的最新研究成果。

串聯AI中心、大數據中心、外泌體中心、細胞治療中心、粒線體中心及院內生技公司，形成完整研發鏈，從實驗室到臨床都在院內完成，打造成中台灣最完整的失智症臨床與研究基地。周德陽強調，失智症治療已進入新階段，中醫大附醫希望不只引進國外技術，而是把台灣自己的新藥推向國際，期待為台灣、甚至國際的失智症治療和照護帶來突破。