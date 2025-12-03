快訊

昂貴罕病藥物該不該納健保？中經院院長連賢明給建言

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院院長連賢明指出，健保的目的本來就不是單純的提供醫療服務，更希望透過這些服務，讓社會底層民眾能不要因病而貧，也不要因病而家庭破碎，因此，他贊成健保漲價。圖／本報資料照片
中經院院長連賢明指出，健保的目的本來就不是單純的提供醫療服務，更希望透過這些服務，讓社會底層民眾能不要因病而貧，也不要因病而家庭破碎，因此，他贊成健保漲價。圖／本報資料照片

衛福部健保署近期宣布將罕病藥物納入健保給付，引發外界關注。對此，中經院院長連賢明指出，健保的目的本來就不是單純的提供醫療服務，更希望透過這些服務，讓社會底層民眾能不要因病而貧，也不要因病而家庭破碎，因此，他贊成健保漲價，期望社會中大家彼此互相幫忙，「這筆錢雖然不見得會用到，但覺得花得很划算」。

衛福部健保署近期宣布，12月起將用於治療罕見疾病「芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症」的新藥納入給付，藥費一劑一億元，預估第一年使用人數為13人，藥費約13億元。

對此，連賢明3日於臉書貼文指出，最近看到許多人在網路上吵到底健保要不要給付一些昂貴的罕見疾病藥物，兩邊各有立論，吵得不可開交，這讓他想起每次開始上醫療經濟學的時候，都有學生，特別是醫生，問他台灣的健保到底是保險還是福利。保險的話就應該自負盈虧，政府就不需要管制與介入；假設福利的話，那這些經費不足之處就應該政府補貼，不應該由醫界承擔任何財物損失。

連賢明表示，早年他還會跟學生花時間解釋台灣健保的設計，現在會回應，「健保是帶有福利的醫療保險，或是健保是帶有保險的社會福利」。

連賢明說，其實在世界各國，即便是大家覺得最像市場的美國，醫療產業都是高度管制和補貼的，很難一刀切說醫療保險到底是單純保險還是單純福利。就拿這個罕見疾病藥物來說，假設是民營的保險公司，應該避之唯恐不及，更不要說還提供甚至增加更新更貴的藥物，不用學過財務精算都知道，這樣會對保險的財務造成負擔。

連賢明指出，早期洗腎一次約四千五百塊，一個月要洗13次，一個家庭一個月就要花費五到六萬，很多家庭根本無法負擔，只好賣房賣地來繼續洗腎，還有一些怕拖累家人，乾脆就自殺來解決問題，這也造成健保前不少新聞都會報導某某某因疾病厭世自殺，健保實施後負擔了洗腎治療，變相解決了許多的社會問題。

他認為，健保的目的本來就不是單純的提供醫療服務，更希望透過這些服務，讓社會底層民眾能不要因病而貧，也不要因病而家庭破碎。因此，他願意繳健保費，也贊成健保漲價。「因為一個月多交兩千元，可以不用看到那些因為缺乏醫療資源所以無奈自殺的報導，健保讓社會中大家彼此互相幫忙，這樣每天工作的心情會好很多，這筆錢雖然不見得會用到，但覺得花得很划算」。

健保給付 保險 家庭 衛福部 中經院

