聽新聞
0:00 / 0:00
中山醫院永續醫療治理創里程碑 首本碳盤查報告書通過第三方查證
台北中山醫院首次完成「溫室氣體碳盤查報告書」，正式通過法國標準協會貝爾國際驗證機構（Bureau Veritas，BV）第三方查證，今天由中山醫院院長朱益宏代表接受BV總經理江有泰授證，此成果代表醫院在永續治理與減碳管理方面達到國際標準。
朱益宏表示，醫院長期以「現代醫療、傳統照顧」為核心宗旨，除提升醫療品質外，也積極投入社會責任與環境治理。為系統化推動永續策略，成立「永續發展委員會」，擬定永續藍圖及部門KPI，涵蓋減碳策略、能源管理、綠色採購、社區參與、風險管理等面向，以打造「永續、共融、創新」的綠色醫院。
在節能與減碳作為上，中山醫院積極參與政府計畫，包含環境部「冷卻行動計畫」獲得178萬元補助，以及衛福部「健康台灣深耕計畫」取得4800萬元補助，持續汰換高耗能設備，預估整體節能效益可達30%。同時透過資訊化與減紙措施，成功減少1224公斤碳排放；並推動醫療廢棄物減量及回收再利用，以降低環境負荷與處理成本。
朱益宏指出，今年5月醫院完成首次溫室氣體盤查，9月接受「ISO 14064-1：2018」第三方查證並順利通過。通過國際驗證不僅象徵醫院永續治理的具體成果，更代表醫界在面對氣候變遷時，具備負責任且透明化的管理能力。
朱益宏強調，未來將持續深化永續作為，並持續檢視醫院內治理、能源使用與環境管理，期望成為地區醫院推動永續、智慧與韌性醫療的標竿，朝「永續中山」願景持續邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言