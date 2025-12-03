快訊

中山醫院永續醫療治理創里程碑 首本碳盤查報告書通過第三方查證

聯合報／ 記者黃妙雲／台北即時報導
台北中山醫院首次完成「溫室氣體碳盤查報告書」，正式通過法國標準協會貝爾國際驗證機構（Bureau Veritas，BV）第三方查證。中山醫院院長朱益宏代表接受BV總經理江有泰授證「溫室氣體碳盤查報告書」。圖／中山醫院提供
台北中山醫院首次完成「溫室氣體碳盤查報告書」，正式通過法國標準協會貝爾國際驗證機構（Bureau Veritas，BV）第三方查證。中山醫院院長朱益宏代表接受BV總經理江有泰授證「溫室氣體碳盤查報告書」。圖／中山醫院提供

台北中山醫院首次完成「溫室氣體碳盤查報告書」，正式通過法國標準協會貝爾國際驗證機構（Bureau Veritas，BV）第三方查證，今天由中山醫院院長朱益宏代表接受BV總經理江有泰授證，此成果代表醫院在永續治理與減碳管理方面達到國際標準。

朱益宏表示，醫院長期以「現代醫療、傳統照顧」為核心宗旨，除提升醫療品質外，也積極投入社會責任與環境治理。為系統化推動永續策略，成立「永續發展委員會」，擬定永續藍圖及部門KPI，涵蓋減碳策略、能源管理、綠色採購、社區參與、風險管理等面向，以打造「永續、共融、創新」的綠色醫院。

在節能與減碳作為上，中山醫院積極參與政府計畫，包含環境部「冷卻行動計畫」獲得178萬元補助，以及衛福部「健康台灣深耕計畫」取得4800萬元補助，持續汰換高耗能設備，預估整體節能效益可達30%。同時透過資訊化與減紙措施，成功減少1224公斤碳排放；並推動醫療廢棄物減量及回收再利用，以降低環境負荷與處理成本。

朱益宏指出，今年5月醫院完成首次溫室氣體盤查，9月接受「ISO 14064-1：2018」第三方查證並順利通過。通過國際驗證不僅象徵醫院永續治理的具體成果，更代表醫界在面對氣候變遷時，具備負責任且透明化的管理能力。

朱益宏強調，未來將持續深化永續作為，並持續檢視醫院內治理、能源使用與環境管理，期望成為地區醫院推動永續、智慧與韌性醫療的標竿，朝「永續中山」願景持續邁進。

