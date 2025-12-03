快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

百老匯音樂劇「 近乎正常」 台美實力卡司譜經典

中央社／ 台北3日電

曾獲百老匯東尼獎與普立茲戲劇獎雙殊榮的音樂劇「近乎正常（Next toNormal）」即將再度登台，演出集結台美兩地的實力派音樂劇演員與現場樂手，重現與劇中躁鬱症母親共存的日常掙扎。

這次台北重製版由2023年原版人馬再次聯手，包括導演孫自怡、音樂總監張玉玫：演員包括旅美音樂劇演員張雅涵、百老匯演員艾利斯．蓋奇（Ellis Gage）以及台灣實力派演員江翊睿、鍾琪、德仔（賈培德）及楊宣哲等結合現場樂手共演。

製作人陳午明接受中央社訪問時表示，這齣音樂劇由活性界面製作取得正式授權推出台灣重製版，2023年台灣首次引進於台中國家歌劇院首演，獲得熱烈迴響，「我們的授權還是在的，只是短期內不會再演，一方面未來有改版的念頭，二方面下次可能也不會是現在的卡司，這個版本應該將會是最後一次演出。」

「近乎正常」是少數榮獲普立茲戲劇獎的作品，當時評語讚譽該劇「拓展了音樂劇的範疇」，被譽為當代音樂劇史上的重要里程碑。全劇以寫實手法，直面憂鬱、躁鬱、藥物依賴等當代人熟悉的身心議題，透過強烈的搖滾音樂節奏與飽滿的情感，深深打動人心。

陳午明表示，「近乎正常」不僅是一齣音樂劇，更像一封寫給精神健康與家庭關係的公開信，「它用音樂擁抱脆弱，讓觀眾看見愛與理解如何在傷口中綻放。」

音樂劇「近乎正常」台灣重製版將從12月19日到21日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。

音樂劇 普立茲 台北表演藝術中心

延伸閱讀

雲林跨年晚會第二波卡司公布 壓軸神秘韓團保密到家

「戲裡戲外」舉辦見面會 李寶春：京劇音樂劇就是要把戲曲的模樣搞新

2025巨星演唱會陣容卡司今公布 金曲天團將嗨翻新北耶誕城

2026大新竹跨年晚會 卡司曝光當天還有300秒煙火秀

相關新聞

今晚至明晨「冷空氣最強」！平地低溫探15度 5日起漸回暖至周末

氣象署表示，今晚至明晨冷空氣最強，平地低溫約攝氏15至18度，明天白天北部高溫約19至21度，整天偏涼冷，中南部約24、...

超高齡社會來臨失智症成顯學 中醫大投入3款新藥研究

台灣即將進入超高齡社會，失智症預期將成為影響長者及照護家庭的重大疾病，目前失智症治療仍以藥物延緩病程為主流的現在，各方研...

昂貴罕病藥物該不該納健保？中經院院長連賢明給建言

衛福部健保署近期宣布將罕病藥物納入健保給付，引發外界關注。對此，中經院院長連賢明指出，健保的目的本來就不是單純的提供醫療...

中山醫院永續醫療治理創里程碑 首本碳盤查報告書通過第三方查證

台北中山醫院首次完成「溫室氣體碳盤查報告書」，正式通過法國標準協會貝爾國際驗證機構（Bureau Veritas，BV）...

醫療性凍卵補助露出曙光 醫團籲擴大癌別、放寬年齡

國健署自2025年9月1日起，試辦「醫療性生育保存補助方案」，針對18至40歲的癌友提供凍卵及凍精補助，女性每次最高補助...

AADC罕病用藥一針1億元被質疑太貴 龐一鳴：多少錢救命不會有爭議？

「芳香族L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」是一種罕見的體染色體隱性遺傳疾病，平均壽命5、6歲，今年12月1日納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。