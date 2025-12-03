百老匯音樂劇「 近乎正常」 台美實力卡司譜經典

曾獲百老匯東尼獎與普立茲戲劇獎雙殊榮的音樂劇「近乎正常（Next toNormal）」即將再度登台，演出集結台美兩地的實力派音樂劇演員與現場樂手，重現與劇中躁鬱症母親共存的日常掙扎。

這次台北重製版由2023年原版人馬再次聯手，包括導演孫自怡、音樂總監張玉玫：演員包括旅美音樂劇演員張雅涵、百老匯演員艾利斯．蓋奇（Ellis Gage）以及台灣實力派演員江翊睿、鍾琪、德仔（賈培德）及楊宣哲等結合現場樂手共演。

製作人陳午明接受中央社訪問時表示，這齣音樂劇由活性界面製作取得正式授權推出台灣重製版，2023年台灣首次引進於台中國家歌劇院首演，獲得熱烈迴響，「我們的授權還是在的，只是短期內不會再演，一方面未來有改版的念頭，二方面下次可能也不會是現在的卡司，這個版本應該將會是最後一次演出。」

「近乎正常」是少數榮獲普立茲戲劇獎的作品，當時評語讚譽該劇「拓展了音樂劇的範疇」，被譽為當代音樂劇史上的重要里程碑。全劇以寫實手法，直面憂鬱、躁鬱、藥物依賴等當代人熟悉的身心議題，透過強烈的搖滾音樂節奏與飽滿的情感，深深打動人心。

陳午明表示，「近乎正常」不僅是一齣音樂劇，更像一封寫給精神健康與家庭關係的公開信，「它用音樂擁抱脆弱，讓觀眾看見愛與理解如何在傷口中綻放。」

音樂劇「近乎正常」台灣重製版將從12月19日到21日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。