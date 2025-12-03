今晚至明晨「冷空氣最強」！平地低溫探15度 5日起漸回暖至周末

快訊

中央社／ 台北3日電
中央氣象署表示明天、5日持續受東北季風影響，今晚至明晨冷空氣最強，各地平地低溫普遍約15至18度，局部空曠地區會再低1、2度。中央社
氣象署表示，今晚至明晨冷空氣最強，平地低溫約攝氏15至18度，明天白天北部高溫約19至21度，整天偏涼冷，中南部約24、25度；5日起氣溫逐日回升至周末，但早晚偏涼，要留意日夜溫差。

中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天、5日持續受東北季風影響，今晚至明晨冷空氣最強，各地平地低溫普遍約15至18度，局部空曠地區會再低1、2度；明天白天北部高溫約19至21度，中南部24、25度。

蔡伊其指出，5日雖然冷空氣稍減弱，但由於輻射冷卻影響較顯著，夜晚清晨低溫仍在16至18度左右，各地白天高溫略回升1、2度；周末2天東北季風減弱，7日北部高溫約23、24度，中南部27、28度，各地低溫約18、19度，要注意日夜溫差。

蔡伊其表示，下波東北季風8日增強、9日影響，但冷空氣較弱，僅北部高溫略降，中南部變化不大；10日東北季風減弱，氣溫回升。

降雨方面，蔡伊其說，明天、5日東北季風影響，以基隆北海岸、宜蘭地區、東半部及大台北山區有短暫雨為主，其中4日中南部山區、5日桃園以北地區易有零星短暫雨。

蔡伊其指出，周末兩天東北季風減弱，各地大致多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；8、9日東北季風增強、影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；10日隨東北季風減弱、降雨範圍再縮小。

蔡伊其提醒，由於東北風偏強，明天台南以北、基隆北海岸、花東地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上。

